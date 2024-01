BBB 24: Rodriguinho diz que fãs vão salvar seus aliados: "É muito estratégico"

Em conversa com alguns brothers do BBB 24, o cantor Rodriguinho afirmou que seus fãs vão salvar do paredão os seus aliados no jogo

No quarto do líder, Rodriguinho conversou com Nizam, Matteus e Lucas Pizane e afirmou que pode ser uma boa estratégia tê-lo como aliado, já que acredita que seus fãs podem salvar seus amigos do paredão.

"Eu vou falar uma parada séria pra você. É muito estratégico, né? Você me ter do seu lado é muito estratégico, dependendo das pessoas. Porque eu sou forte lá fora. Por que você vai brigar comigo? É aquilo que a gente tava conversando", começou.

"Você é forte aqui dentro, pô", falou Pizane. "Eu nem vou falar porque aqui eu sou fraco", ironizou o pagodeiro, já que Davi, que está no paredão, chegou a pontuar que ele é um jogador fraco.

Foi então que Rodriguinho falou sobre a possibilidade de seus fãs ajudarem seus aliados. "A gente é parceiro nós quatro. Se um de vocês tá no bagulho e a gente é parceiro, os meus fãs tiram vocês, c******! Eles vão contra quem tá… Entendeu o que eu tô falando? Fã é essa p**** aí! Se eu tô com o Bin Laden aqui e a gente tá fechado aqui, se o Bin Laden vai, os meus fãs não vão tirar ele! O foda de fã é essa p****", ressaltou o famoso.

"Eles são fiéis!", comentou Nizam." Eles são fiéis! Esse cara deixa bem o Rodrigo lá dentro? É o que cara que fica com ele ali? Eles são tipo irmãos. É muito estratégico", completou o cantor.

Confira:

o rodriguinho dizendo que os fãs dele vão salvar todos os aliados dele no jogo kkkkkkkkkkkkkkk #BBB24pic.twitter.com/X2ifYy9iMp — matheus (@whomath) January 13, 2024

Equipe de Rodriguinho lamenta falas sobre corpo de Yasmin Brunet

A equipe de Rodriguinho lamentou as falas do cantor em relação ao corpo de Yasmin Brunet. O músico se tornou alvo de críticas de internautas e de Luiza Brunet, mãe da sister, após uma conversa com os confinados no BBB 24, Nizam, Lucas Pizane e Vinícius na manhã deste sábado, 13.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do cantor reprovou a fala e afirmou que, após o BBB, o artista certamente irá reconhecer seus erros. "O Rodriguinho tem um carinho pela Yasmim no jogo e isso é nítido. Os dois estão juntos no VIP e cada vez mais próximos. Ele teve uma fala muito infeliz e errou feio na conversa com os meninos. Aliás, não só ele como todos que estavam na conversa. Tenho certeza que saindo de lá ele vai reconher isso e pedir desculpas para ela e todas as mulheres que se sentiram ofendidas".