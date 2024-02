BBB 24: Rodriguinho relembra fase com problema na voz: "Acabavam comigo"

No BBB 24, o cantor Rodriguinho conversou com Giovanna Pitel sobre o período que teve um problema na voz e passou a receber críticas

Na academia do BBB 24, Giovanna Pitel e Rodriguinho conversaram sobre a vida fora do confinamento, e a sister quis saber se o cantor respondia as críticas que recebia na internet. O brother balançou a cabeça de forma negativa.

"Só escutava e deixava pra lá", disse a assistente social. O cantor, então, relembrou um período difícil. "Teve uma época que tive um problema sério na minha voz. Ficou muito ruim. E aí as pessoas, nossa, acabavam comigo. 'Para de cantar'", relembrou.

"Que nem fizeram com o pai da Wanessa [Camargo]? Estão fazendo ainda. Até eu chegar aqui ainda estavam fazendo", falou a sister. Rodriguinho confirmou e contou que seu problema era emocional, já que não tinha nenhum problema nas cordas vocais. "Só que o meu era emocional, total. Eu fiz todos os exames e não tinha calo, não tinha fenda, não tinha nada na voz. Era emocional", revelou.

Em seguida, o pagodeiro explicou que chegou a fazer alguns tratamentos com fonoaudióloga e melhorou. "Não voltou 100% do que era. Até porque, o que era, também a pessoa quer que a pessoa com 20 tenha a mesma voz com 45, não vai ter (...) Mas voltou, assim, do que estava uns 70% a 80%, voltou, tranquilo e aí ninguém nunca mais falou", completou.

Pitel desabafa sobre briga entre Fernanda e Rodriguinho

Pitel usou seu Raio-X desta quinta-feira, 8, para desabafar sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil 24. Na manhã seguinte da festa da líder Fernanda, assistente social aproveitou o vídeo diário para dizer que está se sentindo 'confusa'.

"Fernanda fez uma coisa, depois pediu minha opinião, não gostou da opinião, eu me desculpei. Depois eu escutei Rodrigo, que são duas pessoas que eu gosto muito. Sempre vou me desculpar se achar que é necessário e estar bem com as pessoas que eu gosto. E foi isso que eu tentei fazer. Aí o Rodrigo trouxe uma outra perspectiva do problema e agora eu estou o que? Isso mesmo, confusa", afirmou. Saiba mais!