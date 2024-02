BBB 24: Pitel desabafa sobre briga entre Fernanda e Rodriguinho: "Confusa"

No Raio-X, Pitel disse estar confusa após o rompimento de Fernanda e Rodriguinho no BBB 24

Pitel usou seu Raio-X desta quinta-feira, 8, para desabafar sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil 24.

Na manhã seguinte da festa da líderFernanda, assistente social aproveitou o vídeo diário para dizer que está se sentindo 'confusa'.

Vale lembrar que a confeiteira e Rodriguinho, os dois amigos de Pitel, brigaram durante a festa e romperam a aliança que tinham.

"Fernanda fez uma coisa, depois pediu minha opinião, não gostou da opinião, eu me desculpei. Depois eu escutei Rodrigo, que são duas pessoas que eu gosto muito. Sempre vou me desculpar se achar que é necessário e estar bem com as pessoas que eu gosto. E foi isso que eu tentei fazer. Aí o Rodrigo trouxe uma outra perspectiva do problema e agora eu estou o que? Isso mesmo, confusa", afirmou.

A alagoana ainda encerrou seu Raio-X pedindo um sinal para o público. "Por favor, alguma coisa para me ajudar", finalizou.