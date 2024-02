BBB 24: Rodriguinho diz não estar confortável de jogar com 'Puxadinho'

'Raquele para mim é fraca', disse o cantor em papo com Fernanda, nesta sexta-feira, 23; Rodriguinho também afirma não confiar em Giovanna

Após Fernanda chorar na academia e conversar com Rodriguinho, a dupla continua conversando sobre o futuro do jogo. No papo, o músico afirma não estar confortável em jogar com o ”Puxadinho" e que para ele, Raquele é "fraca". O trio Michel, Raquele e Giovanna também já mostrou incômodo em se aliar com o músico, Fernanda e Pitel.

"Outra coisa que eu vou falar para vocês, eu não estou a vontade de jogar com o Puxadinho, tá?", conta Rodriguinho. "Não joga", pondera a sister. Em seguida, ela afirma: "Eu e a Pitel já sabíamos disso, a gente estava ciente disso e estava super tranquilo". "A Raquele para mim é fraca para c*", dispara o brother.

A carioca reafirma que já sabia sobre a opinião do brother e comentou que poderia surgir uma aproximação do pagodeiro com MC Bin Laden e Lucas Henrique: "Eu e a Pitel já tínhamos falado 'cara, ele não está a vontade e não é obrigado a nada', a gente só estava preocupada se isso seria um movimento para você colar mais com o Bin e com o Lucas".

"Não, não, pelo amor de Deus. Com nenhum dos dois, os dois já está tendo embate velado. Lucas e Bin Laden já tem embate velado. [...] Eu não confio na Giovanna, tá? A gente fala muito do Bin Laden perto dela, eu não sei se ela fala. Eu acho que ela pode passar sim, pode não passar, mas uma hora vai passar sim", analisa o cantor.

"A gente estava perguntando isso ontem, se ela soltava alguma informação de leve, mesmo que de leve, para ele pescar porque ele pesca tudo", comenta a confeiteira.

O pagodeiro acredita que a nutricionista pode passar informação para o funkeiro: "Uma hora ela vai passar, e ela fala. Eu já vi eles discutindo, brincando. Ela provoca, vai chegar uma hora que ela vai provocar, ele vai falar uma bo*** para ela e ela vai vomitar”.

Fernanda se desespera e cai no choro

Nesta sexta-feira, 23, Fernanda passou por um momento desafiador ao perder uma quantia considerável no Big Brother Brasil 24. A confeiteira, que foi uma das finalistas da Prova do Líder, abriu mão do prêmio em dinheiro após desistir da competição de resistência, a pedido de Pitel. Com lágrimas nos olhos, ela desabafou sobre suas dificuldades financeiras fora da casa.