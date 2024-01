BBB 24: Rodriguinho aperta mão de Davi após dizer que bateria no brother

Tudo em paz? Em conversa com Davi no BBB 24, o cantor Rodriguinho afirmou que os conflitos entre os dois já estavam resolvidos

O cantor Rodriguinho parece ter dado uma trégua nos conflitos com Davi dentro do BBB 24, da Globo. Durante a madrugada desta terça-feira, 23, logo após a dinâmica do Sincerão, o motorista de aplicativo se aproximou do brother e os dois tiveram um breve diálogo amigável.

Rodriguinho, então, apertou a mão do rival e declarou: "Jogo, né?". "Jogo é jogo", concordou o jovem. Na sequência, ainda em tom amigável, Davi disse que cortaria o cabelo do pagodeiro, caso ele quisesse. "Se quiser cortar o cabelo amanhã, dar um tapa aí pra ficar bonitão", declarou.

"Você não vai ferrar o meu bagulho [cabelo]?", brincou o artista. "Vou não, vou não. Vou passar a zero direto", se divertiu Davi, reforçando que se Rodriguinho quisesse conversar, ele estaria disposto. "Já tá resolvido", garantiu o pagodeiro. "Se precisar, estamos aí", finalizou o motorista de aplicativo.

Expectativa: Rodriguinho bater no Davi / Realidade: "toquinho" de mão entre Rodriguinho e Davi. #BBB24pic.twitter.com/jl0GlQx1ut — Fofoca Reality #BBB24 (@FofocaReality_) January 23, 2024

Rodriguinho comenta postura de Davi no Sincerão

Momentos antes de 'fazerem as pazes', Rodriguinho se reuniu no quarto do líder com seus aliados de jogo e detonou a postura de Davi durante a dinâmica do Sincerão, realizada ao vivo na noite de segunda-feira, 22. O artista, então, avisou aos brothers que perderia a paciência com o jovem caso ele viesse tirar satisfações após a atividade no gramado, assim como fez com Vinicius Rodrigues.

"Se ele viesse falar comigo, eu ia dar um boxe nele... Ele ia tomar um boxe", disparou o cantor. Yasmin Brunet pediu para o colega de confinamento manter a calma, mas ele seguiu: "Eu vi ele gritando. Falei: esse cara tá fazendo show ali. Se ele vem, é um só. Não vai falar comigo", declarou, por fim.