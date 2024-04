BBB 24: Relembre as promessas do TOP 3 no vídeo de apresentação

A final do BBB 24 está mais perto do que nunca! Confira o que os finalistas do reality show prometeram nos vídeos de apresentação

Na próxima terça-feira, 16, acontecerá a grande final do BBB 24 e o público escolherá quem será o próximo campeão do reality show entre Davi, Isabelle e Matteus. Já finalistas, o TOP 3 compete pelo prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do Big Brother Brasil. O segundo lugar leva o valor de R$ 150 mil e o terceiro R$ 50 mil.

Antes de entrarem na casa mais vigiada do Brasil, os brothers definiram suas características e ambições no vídeo de apresentação. Relembre agora as promessas de cada um deles.

Escolhido pelo público para entrar na casa com 60,94% dos votos, Davi afirmou que pretendia usar o dinheiro do prêmio para pagar sua faculdade de medicina. “Tenho um sonho na minha vida de ser médico. Eu enxerguei no Big Brother uma oportunidade de poder entrar na faculdade e pagar a faculdade à vista. Essa é minha maior motivação”, disse ele no vídeo.

O motorista de aplicativo também ressaltou seu jeito divertido de ser. “A gente coloca uma peruca para o cliente dar risada, coloca uma panela na cabeça. O cliente entra no carro triste e já sai alegre.”

Por fim, o baiano ressaltou que gosta “de sambar, de arrochar, de cantar, de pular, de dar risada, tomar uma cervejinha”. Também opinou sobre o que o levaria para a berlinda: “Uma coisa que pode me levar para o paredão é que eu falo demais”, disse ele.

Amamos o Davi desde esse momento, a chamada de apresentação! O Baiano que encantou todos desde o início #bbb24pic.twitter.com/ovV1Q2tWmi — ely NO GSHOW (@cintilantinha) April 13, 2024

Isabelle também entrou no reality show por escolha de público, com 60,22% dos votos. Em sua apresentação, contou ser formada em Letras, e trabalhar como dançarina e influenciadora digital no Amazonas.

Ela explicou seu posto como cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival de Parintins e afirmou que tem orgulho de sua beleza e seus traços indígenas. Além de pagar suas dívidas e dar segurança financeira para sua família, um de seus objetivos com a participação no BBB 24 é ser famosa e conhecida.

A manauara também ressaltou que se incomodaria com situações de injustiça dentro do programa. “Alguma injustiça, alguma dificuldade de comunicação com outra pessoa, ou uma pessoa acuada não conseguindo se comunicar, alguém humilhando alguém na minha frente com certeza iria me doer. Tenho um senso de justiça muito forte”, declarou na época.

Confirmado no Big Brother Brasil pelo próprio programa, Matteus afirmou que se considerava “a cara do programa”.

“Eu tenho a cara do programa pelo meu jeito diferente de falar, de me expressar, e gosto de dançar”, declarou em seu vídeo de apresentação.

O gaúcho também falou sobre a relação com sua família e o desejo de lutar pelo prêmio. “Quero oferecer uma vida melhor para a minha família, a ponto de me atirar no chão, tiver que cair de cabeça, eu vou cair.”

Ele compartilhou que teve um pai ausente e foi criado pela mãe e pela avó na zona rural de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Matteus é estudante de engenharia agrícola, tem 27 anos, vem de Alegrete (RS) e faz parte do grupo Pipoca 🍿 Vanessa Lopes é criadora de conteúdo, tem 22 anos, vem de Recife (PE) e faz parte do grupo Camarote! ⭐#BBB24 📲 #BigDay#RedeBBBpic.twitter.com/lfvWFoWqnI — Big Brother Brasil (@bbb) January 5, 2024

