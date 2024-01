BBB 24: Quem é o pai de Yasmin Brunet? Ela é filha de empresário com modelo

Confirmada no BBB 24, Yasmin Brunet exibiu fotos com os pais em sua apresentação no reality show. Saiba quem é o pai dela!

A modelo Yasmin Brunet está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Em seu vídeo de apresentação na telinha da Globo, ela exibiu fotos com seus pais e seu irmão. Saiba mais sobre a família da modelo:

Yasmin é filha da modelo Luiza Brunet com o empresário argentino Armando Fernandez. O pai dela é discreto e quase não faz aparições públicas. Ele é empresário e vendedor de artes e antiguidades.

Luiza e Armando foram casados por 24 anos e tiveram dois filhos juntos, Yasmin e Antônio, mas se separaram em 2007.

Há um ano, Yasmin Brunet mostrou uma foto rara ao lado do pai para celebrar o aniversário dele. "Paiiii feliz aniversário!!!! Tudo de melhor nesse mundo pra vc! Muita saúde paz amor alegria felicidade e muitooooooos anos de vida! Se alguém se perguntar da onde vem meus interesses por coisas estranhas, minha vontade de aprender, pesquisar e saber sobre todas as coisas escondidas da humanidade por amor … vem dele @armandofernandez3013", disse ela no dia 7 de janeiro de 2022.

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Saiba mais curiosidades sobre Yasmin Brunet

A modelo Yasmin Brunet está confirmada no elenco do BBB 24, da Globo. O nome dela foi anunciado pela emissora na tarde desta sexta-feira, 5, como integrante do Grupo Camarote. Que tal saber curiosidades sobre a vida dela?

Yasmin Brunet tem 35 anos, é do Rio de Janeiro e é filha da modelo Luiza Brunet. Ela começou a carreira de modelo aos 13 anos por incentivo de usa mãe famosa. Ela morou por 9 anos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por causa de sua carreira nas passarelas. Ela é vegana e diz que é competitiva.

Ela diz que está acostumada a estar em evidência e sabe lidar com a exposição, mas já foi alvo de mentiras sobre sua vida. Ela está solteira e já foi casada com o surfista Gabriel Medina, de quem se separou há alguns anos. Recentemente, ela foi envolvida em rumores de que teria vivido um affair com MC Daniel, mas eles declararam que são apenas amigos.