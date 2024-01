BBB 24: Quem deve continuar na casa? Vote na enquete do Paredão quíntuplo

Alane, Luigi, Marcus Vinícius, Pitel e Vinícius disputam Paredão quíntuplo no BBB 24; vote na enquete em quem deve permanecer na casa

Ainda no modo turbo, o BBB 24 teve uma noite agitada neste domingo, 21. Sob comando de Tadeu Schmidt (49), os brothers passaram pela eliminação de Nizam, Prova do Líder —que consagrou a segunda liderança de Rodriguinho, e a formação de um Paredão quíntuplo, com Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius na disputa.

VOTE NA ENQUETE DO BBB 24:

Quem deve ficar no BBB 24? Alane

Luigi

Marcus

Pitel

Vinicius

Após Rodriguinho ter sido consagrado Líder da semana, os brothers se reuniram na sala e o cantor indicou Alane direto para a berlinda. Depois, os confinados começaram a votação no confessionário, e Vinicius foi quem recebeu mais votos da casa.

Leia também: Mãe de Isabelle revela opinião sobre amizade com Davi no BBB 24

Em seguida, Alane teve direito a um contra-golpe e escolheu Pitel para a disputa. O mais votado da casa também teve direito a um contra-golpe e levou Marcus Vinicius. Depois, os dois escolhidos pelo contra-golpe puderam puxar mais uma pessoa, e, em consenso, escolheram Luigi.

Nesta segunda-feira, 22, os brothers passarão por uma nova dinâmica do Sincerão, que substitui o Jogo da Discórdia. O menos votado da berlinda será eliminado nesta terça-feira, 23. O programa ainda não anunciou quando será a próxima formação de Paredão.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM:

Alane votou em Vinicius;

Beatriz votou em Lucas Henrique;

Davi votou em MC Bin Laden;

Deniziane votou em Vinicius;

Fernanda votou em Isabelle;

Giovanna Lima votou em Fernanda;

Giovanna Pitel votou em Marcus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Juninho votou em Giovanna Lima;

Leidy votou em Juninho;

Lucas Luigi votou em Davi;

Lucas Henrique votou em Davi;

Marcus votou em Vinicius;

Matteus votou em Juninho;

MC Bin Laden votou em Marcus;

Michel votou em Lucas Henrique;

Raquele votou em Deniziane;

Vinicius votou em Marcus;

Wanessa Camargo votou em Lucas Luigi;

Yasmin Brunet votou em MC Bin Laden.