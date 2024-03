BBB 24: Prova de resistência completa 13h e Davi faz perguntas para Beatriz

Depois de 13h de prova de resistência em busca da liderança, Davi e Beatriz continuam na disputa e ele faz perguntas para ela desistir

A prova de resistência em busca do cargo de líder da semana segue com força total no BBB 24, da Globo. No início da tarde desta sexta-feira, 8, a competição completou 13 horas de duração e apenas Davi e Beatriz continuam na disputa.

Inclusive, ele tenta fazer com que a sister desista da prova. Para isso, ele faz perguntas para ver se ela aceita ceder a liderança para ele. Davi perguntou para Bia: “Não vai ir dormir?”. E ela rebateu: “Vai você, oxe”.

Em outro momento, ele perguntou: “E aí, Bia? Tá bem”. Ela respondeu que sim, e ele completou: “Tá mesmo? Qualquer coisa, não se preocupe não”.

Antes disso, Davi ainda disse: “E aí, Bia, bora ir para casa descansar?”. E ela rebateu: “Pode ir primeiro”. Então, ele comentou: “Você não quer ir descansar, não? Bia, para de ser olho grande, deixa eu ser líder uma vez. Abre o coração”.

Davi e Beatriz já sabem quem querem indicar ao paredão

No final da manhã desta sexta-feira, 8, apenas Beatriz e Davi continuam na prova do líder de resistência do BBB 24, da Globo. Eles disputam o cargo de liderança na semana e já conversaram sobre quem querem indicar direto para o paredão.

Em uma conversa, Davi contou que pretende indicar Leidy Elin ou Yasmin Brunet. Por sua vez, Beatriz contou que seu foco está em Giovanna e Yasmin Brunet.

Por enquanto, nenhum deles quer desistir da prova. Eles já afirmaram que vão seguir na disputa um contra o outro.

Na prova do líder de resistência, os participantes tiveram que ficar em pé e pendurados em um carrossel, que girava e também era atingido por vento, fumaça e líquido.