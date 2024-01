BBB 24: Produção toma atitude após gesto de Beatriz: ‘Dá expulsão’

Gente! Beatriz revela que tomou um alerta de ‘atenção’ da produção do BBB 24 após uma atitude inesperada com outra sister. Entenda!

Logo na primeira semana de confinamento do BBB 24, da Globo, a sister Beatriz já levou uma chamada de ‘atenção’ da produção do reality show por causa de uma atitude durante a convivência. A equipe do Big Brother não deixou que ela tivesse um gesto inusitado com a sister Alane e ela entendeu o recado: “Dá expulsão”.

Em uma conversa com seus amigos, Beatriz contou que deu um tapa no bumbum de Alane em uma brincadeira delas. Porém, a produção não aprovou o gesto e mandou uma mensagem de atenção para a vendedora, que entendeu que não pode brincar de dar tapas nos colegas.

“Eu dei um tapa na bunda da Alane com chinelo e eu levei um ‘atenção’. Depois eu falei: ‘Meu, isso dá expulsão’”, disse ela. Então, Alane ainda brincou: “E eu adoro que dê tapa na minha bunda”.

Beatriz: Eu dei um tapa na bunda da Alane com chinelo e levei atenção [da produção].

Alane: E eu adoro que dê tapa na minha bunda! #BBB24



pic.twitter.com/F9vsCKIHwx — CHOQUEI (@choquei) January 10, 2024

Vale destacar que Beatriz e Alane estão construindo uma amizade dentro do BBB 24 e o público se diverte com as duas. Elas são muito próximas e soltam ‘pérolas’ em seus diálogos, que rapidamente começam a circular nas redes sociais.

A amizade de Beatriz e Alane em 2 dias. #BBB24pic.twitter.com/I5iqVemzs1 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 10, 2024

Quem é Beatriz?

Beatriz trabalha como vendedora e é aspirante a atriz. Ela contou que entrou no BBB 24 para transformar a vida em família e descartou a chance de viver um romance, já que nunca namorou na vida. A morena, que é natural de Guarulhos, São Paulo, tem apenas 23 anos. Apesar de ser formada em Teatro, não trabalha como atriz e sim como vendedora. Caçula de cinco irmãos, ela cresceu ajudando seus pais, que são vendedores nas ruas. Antes de entrar no reality, Beatriz trabalhava no comércio de vestuário no bairro do Brás.

“Atualmente, tô no Brás. Cheguei fazendo vídeo, divulgando as mercadorias dos lojistas de graça. Fui conseguindo meus clientes e, hoje, tô conseguindo ajudar um pouco a minha família”, disse a jovem, que trabalha divulgando os comércios da região com vídeos bem-humorados em suas redes sociais.

“Cheguei no Brás com pouco mais de mil seguidores, agora tô com quatro mil. Muito pouco, mas foi ali suando no asfalto. Fico tão feliz quando as pessoas falam que me acompanham ou que compraram por minha causa. Já ajudei uma cliente a vender R$ 9 mil”, contou Beatriz, que quer ganhar o prêmio milionário para ajudar a família.