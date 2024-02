BBB 24: No Mais Você, Juninho comenta atitudes de Davi dentro da casa

Sétimo brother eliminado do BBB 24, Juninho deu sua opinião sobre o comportamento de Davi dentro da casa. "Vai incomodar muita gente"

Nesta quarta-feira, 7, Juninho participou do 'Café com o Eliminado', no Mais Você, para conversar sobre sua trajetória no BBB 24 e repercutir as atitudes dos brothers dentro da casa mais vigiada do Brasil. Durante o papo com Tati Machado e Fabricio Battagliniapós sua eliminação, o motoboy opinou sobre Davi.

Os apresentadores lembraram o momento em que Juninho conversou com Davi sobre o desperdício de comida na casa e perguntaram o que ele acha do motorista de aplicativo. "Vejo que o Davi tem convicção no jogo dele. Acho que ele vai incomodar muita gente por muito tempo, ele faz barulho mesmo, ele gosta de cantar algo, ele é assim, está tudo bem isso. Quando falei da comida... (...) Fui falar mais para tentar ajudar do que atrapalhar. Mas ele não entendeu dessa forma", afirmou.

Juninho também ressaltou o recorrente "problema de memória" de Davi quando é questionado sobre suas atitudes no jogo, algo que também incomoda os confinados. O motoboy chegou a chamar o Davi de "mentiroso compulsivo".

"Não sei se ele tem esse problema de memória... (...) Pode ser uma estratégia de jogo, ele deixa todo mundo perdido no jogo, segue deixando todo mundo confuso. (...) Ele está conseguindo ir distante. Fora esse ponto, obviamente ele tem a força dele, a perseverança dele. Ele ficou colado no Big Fone, bato palmas para ele. (...) Está de parabéns em relação a isso", contou.

Juninho confessa maior arrependimento após eliminação

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira, 6, Juninho refletiu sobre sua passagem na casa mais vigiada do Brasil. Durante sua entrevista no Bate-Papo BBB, o motoboy justificou seu flerte e a briga com Alane, além de revelar que esse foi um de seus maiores arrependimentos durante o confinamento.

Ed Gama, o apresentador do programa, foi direto ao questionar o eliminado sobre sua rápida investida na bailarina, mesmo após ter se envolvido com outra sister dentro da casa, Leidy: "Mas assim, você não esperou... Do nada, você deu em cima da Alane", ele disparou. Juninho explicou que não firmou compromisso com ninguém dentro ou fora do reality.

"Eu não fui com a convicção de estabelecer uma relação de namoro com ninguém. Aquilo me assustou, porque aqui fora eu já não tenho esse tipo de relação, totalmente fechada. Não gosto de compromisso e eu achei que estabelecer essa relação iria me atrapalhar no jogo e também atrapalhar a Leidy", justificou o motoboy. Confira o pronunciamento completo!