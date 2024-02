BBB 24: Michel escolhe Alane e Beatriz para Castigo do Monstro: ‘Biscoitar’

Novo Anjo do BBB 24, Michel escolhe Alane e Beatriz para enfrentarem o Castigo do Monstro; saiba como funciona a punição da semana

Neste sábado, 17, Michel ganhou uma prova de agilidade e se tornou o novo Anjo do Big Brother Brasil 24. Mas além de conquistar algumas vantagens, ele também escolheu Beatriz e Alane para enfrentar o Castigo do Monstro. Assumindo o papel de biscoitos gigantes, as atrizes encararam a punição da semana com muito bom humor.

Depois que conquistou o poder, Michel subiu ao pódio e leu a descrição da dinâmica: “Para o Castigo, duas pessoas serão transformadas em "biscoitos mágicos". "Sempre que tocar a música, os castigados deverão ir para o gramado e 'biscoitar' ao lado de um biscoitão gigante. Quem estiver no VIP, vai direto para a Xepa", disse o anjo.

Alane com o figurino do monstro #BBB24pic.twitter.com/p0wQAe1piN — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 17, 2024

Na sequência, ele escolheu Alane e Beatriz para enfrentarem o castigo. A vendedora, que estava chorando após perder a disputa da prova, foi animada pela colega de confinamento: "Vamos biscoitar", disse a atriz. Logo em seguida, as sister se animaram e não questionaram a escolha do professor de geografia, que já selecionou Deniziane e Matteus para a punição da semana passada.

Para entrar no clima do Monstro, Alane e Beatriz decidiram se maquiar para combinar com as fantasias de biscoito. Apesar do clima de descontração, a atriz chegou a se irritar com a amiga por querer copiar sua maquiagem. Assim, elas decidiram fazer desenhos diferentes no rosto para complementar os trajes que usarão até a noite de domingo, 18.

Alane se irritou com a Beatriz porque ela queria fazer uma maquiagem igual a dela. #BBB24pic.twitter.com/uFIa4As3Nr — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 17, 2024

Michel vai interferir no próximo paredão do BBB 24:

Além de definir as colegas de confinamento como os monstros da semana, Michel garantiu um poder um tanto quanto especial. O anjo oferece vantagens de imunidade e um carrão 0km para levar para casa após o final do confinamento. Além disso, o professor de geografia vai protagonizar uma reviravolta para o próximo paredão.

É que como o Anjo do reality show global, ele tem o direito de indicar um participante para a berlinda ao lado da líder da semana, Raquele, que é uma de suas principais aliadas no jogo. Na formação do paredão, no domingo, 18, será formado um paredão triplo. O líder e o anjo mandarão um participante diretamente para o paredão.

A casa vota, e os dois mais votados se juntarão à berlinda. Os indicados pela casa e o emparedado pelo anjo participarão da Prova Bate e Volta, em que um brother se salvará. Raquele, inclusive, já definiu quem são os confinados que estão na sua Mira e distribuiu pulseiras para três brothers. Um deles será escolhido para enfrentar o paredão.