BBB 24: MC Bin Laden fala sobre ser o único Camarote no jogo

'Peso dois', após eliminação de Yasmin Brunet, nesta terça-feira, 12, o MC foi o famoso que restou na casa mais vigiada do Brasil

Depois de Yasmin Brunet ser eliminada nesta terça-feira, 12, além da décima segunda eliminada, a modelo também foi a penúltima Camarote da temporada a deixar o programa. Com isso, MC Bin Laden é o único representante desse grupo que permanece na a casa mais vigiada do Brasil. Aliás, o próprio se deu conta disso logo após a eliminação da modelo e falou sobre:

"Agora vai engrossar o caldo. Tanto lá fora como aqui dentro", declarou o funkeiro em conversa com Lucas Henrique."Total. Agora o bagulho vai ficar de verdade", respondeu Buda. "Ser o único Camarote aqui dentro vai...", inicia o funkeiro. "Vai ter peso dois, pai", completa o professor de educação física.

"Vai ser pesado pra você, porque agora ninguém mais entende a sua realidade. É só você que entende a sua realidade. Entendeu? E é isso, mas a gente está aí também, tá na luta. Assim como você está pra jogar, também estou para jogar. Foi o que o Tadeu falou ali no discurso, a gente está aqui pra encontrar razão nos momentos difíceis, tentar buscar o equilíbrio", aconselha Lucas.

MC Bin Laden, então, diz que pretende jogar mas a partir de agora. "É mostrar o diferencial agora também, né?", declarou Lucas. "Preferindo ter um momento de se esquivar um pouco pra não ir para outros paredões, né? Não sei como é que o público compra, estar se esquivando de alguns paredões, mas é uma forma de jogar", observa o MC. "O jogo é sobre isso também", conclui Buda.

Beatriz percebe climão pesado com sister

Após os últimos acontecimentos na casa e o paredão, Beatriz percebeu nesta quarta-feira, 13, um clima mais pesado com uma sister na casa do BBB 24. Com a saída de Yasmin e o esporro de Tadeu Schmidt,a vendedora do Brás notou uma diferença em Leidy Elin.

A trancista então não olhou para a cara da comerciante ao passar por ela, mesmo tendo ganhado a pulseira do VIP. Vale lembrar que a situação ficou crítica entre os brothers depois da moça jogar as malas de Davi na piscina.

"Então, como eu ia dizendo, ela passou por mim bem sem graça... mas não falou não. Sei lá, tá um clima muito estranho. Fico me sentindo assim... eu dei a pulseira por gostar dela só que ela fez aquilo com o Davi que eu também não achei certo... e o clima só piora", comentou Beatriz.