BBB 24: MC Bin Laden avalia relação com Giovanna após beijo

Em conversa com Lucas Henrique no 'BBB 24', MC Bin Laden abriu o jogo sobre sua relação com Giovanna após os dois se beijarem

Nesta quarta-feira, 7, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique sobre sua relação com Giovanna. O funkeiro deu um beijão na sister na festa que aconteceu no BBB 24 no último sábado, 3.

Enquanto conversavam na cozinha da casa, o cantor avaliou sua situação com a modelo e confessou que pretende se manter focado no jogo. "Tá normal, viu? Eu não fico bolado com isso, não. Eu separo bem as coisas", disse ele sobre não ficar grudado com a sister.

"Eu já tinha percebido uns bagulhos que eu já fiquei na minha. Ela é uma mina firmeza, eu fico com ela, mas cada um joga seu jogo e está firmão", ressaltou o funkeiro, que deixou claro seus objetivos no programa. "Alguém falou: 'Ela quer curtição, ficar e curtir e você quer ficar de lovezinho'. Eu não quero ficar de lovezinho, não, eu quero jogar", garantiu.

Lucas concordou com o aliado. "Veio para cá com um propósito... Isso é uma coisa que acontece no meio do caminho", comentou. "Mas o foco é o jogo. Cada um no seu", respondeu o artista. "Até mesmo porque ela tem as prioridades dela", completou o professor.

Por fim, Bin ainda falou sobre a possibilidade de não estar no VIP caso Giovanna seja líder no reality. "Eu não estou no VIP da Giovanna, porque eu não coloquei ela... Ela tem todo direito", finalizou.

Bin Laden confessa inseguranças com seu corpo

Na última segunda-feira, 5, Bin Laden desabafou com Lucas Henrique e Marcus Vinicius sobre suas inseguranças com seu corpo. O funkeiro, que perdeu 50 kg com dieta, falou sobre gordofobia e sobre a vergonha que sente de entrar na piscina e exibir o seu corpo.

"Já tirei muito de letra esse negócio de gordofobia", disse. "Mas tem uma hora que enche o saco, né, de ficar tirando de letra toda vez", falou Marcus. "Você é sempre o último. É visto sempre como uma pessoa... O corpo, a fisionomia. Já fui tirado muito assim. Nem gosto nem de parecer vitimista", completou o cantor.

Marcus opina que o rosto de Bin Laden é mais bonito sem boné, afirma perceber que o artista se preocupa com isso, assim como ele mesmo. "Minha barriga e minha cabeça. Pode até ver que, às vezes, eu tenho até vergonha de ir na piscina. Você acredita?", confessou o MC.