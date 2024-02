BBB 24: Marcus confessa decepção com escolha de brother: 'Esperava'

Eliminado do BBB 24, Marcus Vinicius explicou que esperava comportamento diferente de um brother durante o paredão

Oitavo eliminado do BBB 24, o brother Marcus Vinicius participou do programa Mais Você, da Globo, e tomou o tradicional café da manhã na atração. Em conversa com os apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini, o comissário de voo falou um pouco sobre sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país.

Com 84,86% votos do público, Marcus saiu do reality show após enfrentar a berlinda da semana ao lado de Davi, que recebeu 12,07%, e Isabelle, 3,07%. Ao longo do bate-papo, ele avaliou sua eliminação e revelou que já imaginava o grande favoritismo do motorista de aplicativo.

"Creio eu que foi o paredão com as 'pessoas erradas', que são as pessoas certas. Não estou considerando uma rejeição, mas um favoritismo do outro lado. Já previa que o Davi era um dos grandes favoritos", declarou o brother.

Na sequência, a apresentadora Talitha Morete recordou o momento em Marcus ajudou Lucas Henrique a vencer a prova do líder. Ele, inclusive, teve a oportunidade de ser salvo da zona de risco, mas o colega de confinamento optou por tirar Wanessa Camargo da berlinda.

Marcus Vinicius, por sua vez, confessou certa decepção com a escolha de Lucas. "Eu esperava, sim, que ele me salvasse e aquilo não veio. Eu tive um único erro: eu sigo o meu coração e não segui quando tive a necessidade de questioná-lo mais a fundo", disse.

E completou: "Não questionei porque ele tinha consciência de que ele não era uma prioridade para mim e eu não era prioridade para ele". Por fim, o eliminado da semana assegurou que não se arrepende de ter ajudado Lucas Henrique na dinâmica da liderança. "Foi uma atitude genuína, mas faria tudo para voltar", concluiu o ex-BBB.

Marcus reflete sobre ter ajudado o Lucas Henrique na prova do líder que o brother venceu! #BBB24#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/9bxn66dW7Z — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 14, 2024

Davi recebe conselho importante de brothers após resultado do paredão

Os brothers Davi e Isabelle seguem no jogo do BBB 24, da Globo, após enfrentarem o oitavo paredão da edição ao lado de Marcus Vinicius, eliminado com 84,86% dos votos. O resultado da berlinda fez com que alguns participantes alertassem o motorista de aplicativo a respeito dos próximos dias.

Reunidos no Quarto Fada, Alane, Matteus, Beatriz e Deniziane conversaram com o jovem sobre sua trajetória na competição a partir deste momento. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 14, eles afirmaram que os adversários de Davi podem se aproximar do brother por estratégia.

Acreditando que a permanência de Davi seja um forte indício de que ele pode ser o favorito do público do reality show, Matteus pediu para o colega de confinamento ficar em alerta: "Tu te cuida, porque agora o pessoal vai chegar em ti". "Todo mundo vai querer ser seu amigo agora", concordou Alane.

Davi, no entanto, assegurou aos brothers que não mudará seu jogo e seguirá com o que acredita ser o certo. "Não vai, não. Quem é alvo, é alvo. E quem não é, vai ser. Deixa o jogo rolar… Não quero maltratar ninguém, como vocês não me maltrataram", declarou o jovem.