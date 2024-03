BBB 24: Mani Reggo se pronuncia após discussão entre Davi e MC Bin Laden

Após a briga intensa entre Davi e MC Bin Laden, Mani Reggo publicou um desabafo nas redes sociais e prestou apoio ao namorado

Após a discussão acalorada entre Davi e MC Bin Laden na última segunda-feira, 25, a namorada do motorista de aplicativo, Mani Reggo, publicou um desabafo em suas redes sociais. Ela compartilhou uma foto do brother chorando e demostrou seu desejo de prestar apoio a ele pessoalmente.

“Queria secar as suas lágrimas de perto, não dá. Então, peço que o vento as seque com amor. Estamos juntos! Davi e Mani, e Mani e Davi”, legendou ela em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Em seguida, Mani publicou outro registro incentivando o público a seguir firme na votação do Paredão, pedindo pela eliminação de Leidy Elin. “E vamos pra cima gente. O guerreiro pode ter chorado ontem, mas ele é forte, é alegre e determinado. Hoje @daviooficialll vai buscar forças pra continua a caminhada. Somos a torcida dele e já estamos prontos para o novo dia! Juntos somos mais fortes! O voto é para SAIR, votem na Leidy”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

Bin e Davi quase se agridem durante briga

MC Bin Laden e Davi protagonizaram uma briga feia logo após o Sincerão da última segunda-feira, 25, no Big Brother Brasil 24.

Tudo começou quando Matteus chamou o funkeiro para conversar depois do fim da dinâmica e os dois começaram a discutir feio. Davi estava ao lado tentando acalmar o gaúcho, mas o baiano se revoltou ao ouvir o cantor dizendo que Matteus estava 'rebolando' debochando de sua cara.

Em seguida, os ânimos se exaltaram e os dois aumentaram o tom de voz e gritaram um com o outro. "Você é cobra!", "Traidor!", disparava o motorista de aplicativo.

A briga escalou em um nível que todos os participantes precisaram segurar os brothers, que estavam quase se batendo. Lucas Henrique levou um tombo ao tentar controlar Bin.

Os dummies, que ainda estavam na casa, precisaram intervir para que os participantes não se agredissem. Pouco depois, o Big Boss deu um esporro e mandou o MC e Davi pararem com a briga.

Na web, os internautas chegaram a pedir a expulsão dos dois brothers.