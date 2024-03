BBB 24: Mãe de MC Bin Laden revela que funkeiro entrou em depressão após namoro tóxico

Em entrevista à CARAS Brasil, mãe de MC Bin Laden lamenta desabafo de filho no BBB 24 e relembra como funkeiro superou depressão

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, do BBB 24, confirmou que o funkeiro vivenciou momentos delicados envolvendo depressão e revelou que tudo se iniciou durante um relacionamento tóxico. Em entrevista à CARAS Brasil, a pastora se emocionou ao relembrar a dor do filho, que sofreu ao ouvir críticas de uma ex-namorada sobre seu corpo.

"Na época ele namorava com uma menina já há cinco anos, tinham projeto de se casar. Ela chamava ele de geleira, de gordo, de feito e que ele tinha uma mãe negra", diz Mary com lágrimas nos olhos, relembrando que o filho foi obrigado pela pretendente a escolher entre viver o relacionamento ou continuar próximo da mãe.

Ela conta que o namoro ficou tão desgastado, que Bin decidiu fazer se desabafar. "Ela falava que ele não se tocava, que gordo não se dava bem na televisão, que gordo era uma coisa ridícula e isso mexeu muito com ele. Foi muito triste. Ele disse: 'Mãe, ela diz que meu vídeo é ridículo, que televisão não dá valor para gordo, que eu tenho a barriga quebrada'", detalha.

Para a pastora, assistir o relato do filho durante o BBB 24 foi como ser teletransportada ao passado, quando ela precisou socorrer o filho algumas vezes em algumas ocasiões. "Um dos meus maiores medos era ele passar por isso lá dentro e eu não poder ajudar", afirma.

"O Bin tem um sério problema de rejeição pela infância que ele teve, ele sofreu muito na vida. Então ele tem essa crise emocional, depressão, que é muito grande. Quando ele está assim, eu pego ele no meu colo e ele vai acalmando, chora, tem crise de tremedeira e depois vai acalmando. É um processo que ele tem há alguns anos", diz ela, que lamenta os comentários negativos na internet: "As pessoas acham que por ele ser grandão, é frescura".

Segundo Mary, o prêmio de mais de R$ 2 milhões não seria o mais importante para o filho, mas, sim, o reconhecimento que ele pode conquistar através do reality show. "Eu torço e oro muito para o Bin. Porque não é questão de ganhar o prêmio, mas é questão de curar ele mesmo".

"Ele precisa se sentir valorizado, para ele sentir que nesse mundo existe espaço para ele, que ele não é uma aberração como todo mundo falava. Então eu peço a Deus para abençoar, faço vigília, para ele permitir que meu filho chegue na final", declara.

EM ORAÇÃO

Ainda durante o bate-papo, a matriarca confessa que não tem gostado muito de acompanhar as brigas e rivalidade de Bin com os colegas de confinamento. Telespectadora assídua, ela diz que tem orado para a harmonia entre os brothers seja recuperada e revela que tem orado para que todos tenham sucesso em suas vidas.

"Eu fico chateada [com a rivalidade] por quê eu sempre ensinei ao Bin, para ele e os irmãos, que a gente não pode criticar. Ainda que as pessoas maltratem, se te deu espinhos, tem que dar flores. Eu entendo que ali é um jogo, mas eu acho que às vezes eles pegam pesado com as palavras de ambas as partes, não precisa disso. Ali é um jogo que vai acabar, independente de 3 milhões".

"Quando ele chegar aqui, eu vou puxar a orelha dele. Porque não foi o que eu ensinei para ele. Ele não tem que ficar atrás de contendinha e ouvir coisinhas, ele tem que dobrar o joelho e pedir paz. Que joguem, mas que joguem com sabedoria", finaliza.