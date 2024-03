BBB 24: Mãe de Davi desabafa após briga: 'Estou abalada'

Mãe de Davi, Elisangela desabafa sobre a briga do filho com Bin Laden e diz: 'Se não houve agressão, segue-se o reality'

Mãe de Davi Brito, a Dona Elisangela Brito desabafou sobre a briga do filho com Bin Laden na casa do BBB 24, da Globo. Os dois tiveram uma grande discussão após o quadro Sincerão na noite de segunda-feira, 25, e o assunto repercutiu nas redes sociais. Assim, a mãe do brother decidiu defendê-lo.

Nos stories do Instagram, ela contou que ficou abalada com o ocorrido, mas que agora é seguir o jogo e ajudar a levar seu filho para a grande final.

"Confesso que ainda estou com meu emocional abalado. Ontem, a situação não foi legal. Mas temos que entender que o confinamento, juntando Davi está humilhado… Você vê que ele desabafa em choro depois. Eu peço a vocês: o bom soldado não larga a mão do outro, ele não foge da luta. Vamos seguir em frente. Se não houve agressão, segue-se o reality. E a gente está aqui para torcer pelo Davi. Obrigada por aqueles que oraram, que clamaram naquele momento, que pedisse a Deus para que não houvesse realmente a agressão”, disse ela.

Por fim, ela pediu que os fãs continuem votando no atual paredão. "E pedir que a votação de fora Leidy continua, vamos seguir a meta, o foco de Davi campeão”, afirmou.

Davi chorou escondido

Durante a madrugada desta terça-feira, 26, Davi tentou se isolar e escapar das câmeras na academia do Big Brother Brasil 24. No entanto, o motorista foi encontrado por Matteus. Foi quando ele abriu o jogo e desabafou sobre a briga intensa com MC Bin Laden, que chegou a receber intervenção da produção do programa para evitar agressões.

Escondido em um canto atrás de uma poltrona para evitar ser incomodado, Davi foi encontrado pelo colega de confinamento, que tentou consolar: “Não vou te deixar assim, não adianta ficar assim.”, disse Matteus. Apesar do cuidado do gaúcho, o baiano pediu para ficar sozinho: “Eu quero ficar só, é sério mesmo”, disse em meio às lágrimas.

“Deixa eu só ficar aqui perto, por favor. Não adianta ficar sofrendo assim. Sei que esse é teu momento, mas eu vou ficar aqui perto. Posso ficar aqui?”, Matteus continuou a insistir. Algum tempo depois, o motorista de aplicativo acabou cedendo e desabafou com seus colegas de confinamento sobre a treta intensa que aconteceu com o cantor de funk.