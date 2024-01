BBB 24: Luigi fica aos prantos com recado da esposa e do filho: “Muito forte”

Confinado no BBB 24, Luigi não segurou a emoção e teve crise de choro ao receber recado da família durante o Almoço do Anjo

Neste sábado, 20, Lucas Luigi e Lucas Henrique participaram do tradicional Almoço do Anjo do Big Brother Brasil 24. Ao lado de Leidy Elin e MC Bin Laden, os brothers receberam especiais recados de suas famílias e o dançarino foi aos prantos ao rever sua esposa e seu filho durante o confinamento no reality show da Globo.

Lucas Henrique foi o primeiro a assistir ao vídeo e também se emocionou. "Eu amo muito a minha família", disse o professor, entre lágrimas, enquanto ouvia as palavras de carinho de sua irmã, seus sobrinhos, sua esposa e até o cachorrinho da família. O brother também recebe um abraço dos convidados como forma de apoio.

Na sequência, Luigi foi aos prantos com o breve reencontro com sua esposa e seu filho. O dançarino chegou a se ajoelhar no chão em meio a crise de choro e aproveitou para mandar um recado ao herdeiro: “Pinta o sete como ninguém. Continua pintando o sete, filho! Meu Deus do céu, isso é muito forte. Minha mulher tá muito linda", disse emocionado.

Por fim, Luigi e Lucas trocaram elogios e também receberam o carinhos dos demais brothers que acompanharam o almoço do anjo: "Nós dois temos uma família linda, mano", disse o dançarino para o professor de geografia. Vale lembrar que além de ganharem o almoço e os recados da famílias como presente do Anjo, eles também puderam imunizar um dos brothers.

"💬 A GENTE TE AMA MUITO, DANÇA MUITO MEU MICHAEL JACKSON"



Recados lindos e fortes de seu filho, sua esposa, mãe e sogra emocionam nosso cria no almoço do anjo mas também o fortalecem, como ele disse "MEUS ETERNOS COMBUSTÍVEIS" quem emocionou aí???#BBB24#TeamLuigi 💛🕺🏾 pic.twitter.com/82MJARJcC5 — Lucas Luigi 🕺🏾 (@lucasluigiofc) January 20, 2024

Pouco antes do programa ao vivo começar, eles conversaram na área externa e escolheram imunizar MC Bin Laden: “Foi o que eu falei pro Bin: 'Você está entrando em rolo muito rápido. Está entrando em jogo que não é teu. E os caras estão querendo te usar como mediador e, querendo ou não, está sobrando pro teu lado”, Luigi explicou.

Antes de receber a imunidade, Bin Laden também conversou com alguns brothers da casa com quem protagonizou uma breve rivalidade. O funkeiro abraçou Yasmin Brunet e aproveitou para pedir desculpas: "Me desculpa por ontem mesmo, fui muito otário". "Me desculpa também!", disse a loira, por conta de uma briga na madrugada.

Como foi a formação do Paredão?

A imunidade de Bin Laden mexeu com alguns confinados e eles precisaram mudar o voto de última hora. Além disso, todos os brothers passaram por um momento de tensão quando adentraram o confessionário e descobriram que teriam que votar em não apenas um, como dois participantes para a berlinda da semana.

Giovanna Pitel foi indicada pelo líder, Matteus. Nizam foi o mais votado da casa, com 7 votos. O segundo mais votado teve um empate triplo entre Davi, Raquele e Vinicius, que receberam 5 votos. O líder precisou desempatar e finalizou a formação do quarto paredão do BBB 24 optando por Raquele. Os três disputarão a permanência na casa, que deve eliminar mais um brother no próximo domingo, 21.