BBB 24: MC Bin Laden pede desculpas e faz as pazes com Yasmin Brunet

Bin e Yasmin conversaram sobre o desentendimento que tiveram e se acertaram no BBB 24

MC Bin Laden e Yasmin Brunet se entenderam e fizeram as pazes durante a noite desta sexta-feira, 19, no Big Brother Brasil 24.

Os brothers, que se desentenderam durante a madrugada, chegaram a se abraçar e se desculparam um com o outro.

Wanessa Camargo conversava com Yasmin na área externa e sugeriu da modelo conversar com o funkeiro. "Não sei se queria falar disso agora", disse ela.

Bin chegou no local, abraçou Yasmin e aproveitou para pedir desculpas: "Me desculpa por ontem real mesmo, fui muito otário". "Me desculpa também!", disse a loira.

O funkeiro explicou que é seu jeito de se preocupar com as pessoas, mas que podem interpretar como se ele estivesse manipulando. O MC fez questão de dizer que não tem nada contra Brunet.