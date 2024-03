BBB 24: Lucas Henrique comenta sobre a possibilidade grupo rival votar entre si

'Muito mais doloroso para o lado de lá’, Lucas Henrique avalia a possibilidade dos participantes votaram dentro do mesmo quarto na próxima votação

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Lucas Henrique conversa com Pitel nesta quarta-feira, 27, sobre a possibilidade do grupo adversário votar entre si em uma formação de Paredão no BBB 24. O professor de Educação Física acredita que será mais doloroso para eles e explica o motivo.

"É muito mais doloroso para galera do lado de lá votar entre si do que a gente", diz Lucas Henrique. "Porque a gente tem consciência das nossas prioridades", acrescenta o brother. "Com certeza", destaca Pitel.

O carioca fala sobre a opção de votos entre o grupo adversário, em que Isabelle é o primeiro alvo da maioria. "Mas agora eles não. Isso é meio embolado. Quer dizer, eles sabem no fundo. Isabelle sabe que ela é última opção de todo mundo lá, que ela é a primeira opção de voto. Menos do Davi. Seria interessante uma dinâmica em que eles tivessem que se votar, porque para gente não vai doer nada", avalia o carioca.

Então, Pitel destaca a vantagem de estar no grupo dela. "Isso é bom de ser um grupo de conveniência. A gente sabe quais são os nossos limites", ressalta a assistente social. "Exatamente", diz o professor de Educação Física. "A gente sabe quem a gente quer e está todo mundo bem com isso", explica a alagoana.

"Para gente não vai doer em nada fazer isso. Agora, para eles, vai ser uma morte, porque eles fingem que não existe diferença, mas existe", diz Lucas Henrique.

Pitel revela estratégia envolvendo brother

Durante uma conversa com Lucas Henrique na casa do BBB 24 nesta quarta-feira, 27, Pitel surpreendeu ao revelar que tem um brother que é sua moeda de negociação em uma formação de paredão. A assistente social explicou para o professor de Educação Física que como já teve um atrito com MC Bin Laden, o funkeiro acaba sendo uma possibilidade de voto, mesmo ele fazendo parte do mesmo quarto que ela.