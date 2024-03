BBB 24: Lucas diz querer ganhar prova do anjo mas afirma: 'Não quero vídeo do Anjo'

Na última vez que venceu o Anjo, Lucas Buda se surpreendeu com o sumiço da esposa, Camila Moura; a prova acontece nesta sexta-feira, 29

Nesta sexta-feira, 29, acontece a prova do anjo do BBB 24, da Globo. Em conversa com os brothers Lucas Henrique, mais conhecido como Buda, apontou que gostaria de ganhar a Prova do Anjo pela imunidade mas recusou a ideia de receber um novo vídeo da dinâmica.

“Se eu pudesse ganhar o Anjo e não ter vídeo, ia ser ótimo. O que eu não quero é vídeo do Anjo", declarou o professor de educação física ao falar sobre a possibilidade. Rindo, Fernanda então questionou: "Você não quer mais vídeo? É tudo o que eu quero".

O brother continuou: "Se pudesse ganhar o Anjo e ter só imunidade...". Confinado no BBB 24, Buda não imagina que sua mulher, Camila Moura, dará entrada no divórcio e que abriu seu Instagram e está com 3 milhões de seguidores.

A sister se justificou: "E é tudo o que eu preciso [vídeo do Anjo]. Olha que loucura, uma coisa que está te derrubando é o que me levantaria", disse a sister que é mãe de dois.

Na última vez que venceu o Anjo, Buda se surpreendeu com o sumiço da (ex) esposa, Camila Moura. O brother expôs sua preocupação com a situação na situação e desde então levanta o assunto às vezes. Enquanto isso, Camila debochou dele e participou de um ensaio após anunciar que o casamento havia acabado por ele flertar com Pitel dentro do reality.

Camila, ex de Lucas, se pronuncia após suposto flagra íntimo

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após os supostos flagras que vazaram na tarde desta quinta-feira, 28. A professora de história teria sido clicada deixando um motel de São Paulo acompanhada de um homem misterioso, que tampava o rosto.

Na noite de hoje, a ex do participante do Big Brother Brasil 24 usou seus stories do Instagram para comentar a notícia que tomou a web. "Não tenho um dia de paz, né? Todo dia uma bomba! Será que é pedir muito um dia sem caos?", escreveu ao dividir a publicação com os cliques.