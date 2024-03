BBB 24: Camila, ex de Lucas, se pronuncia após suposto flagra íntimo

Ex-mulher de Lucas Henrique quebra o silêncio pela primeira vez após ser flagrada em um momento íntimo

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após os supostos flagras que vazaram na tarde desta quinta-feira, 28.

A professora de história teria sido clicada deixando um motel de São Paulo acompanhada de um homem misterioso, que tampava o rosto.

Na noite de hoje, a ex do participante do Big Brother Brasil 24 usou seus stories do Instagram para comentar a notícia que tomou a web.

"Não tenho um dia de paz, né? Todo dia uma bomba! Será que é pedir muito um dia sem caos?", escreveu ao dividir a publicação com os cliques.

Camila anunciou nas redes sociais o fim de seu relacionamento de 15 anos com Lucas Henrique após os flertes do brother com Pitel. Confinado no BBB 24, Buda não imagina que sua mulher dará entrada no divórcio e que abriu seu Instagram e está com 3 milhões de seguidores.