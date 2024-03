BBB 24: Lucas Buda revela sonho com Pitel e leva invertida: 'Não quero saber'

Não quis saber! Lucas Buda contou que sonhou com Pitel durante a madrugada no BBB 24, mas a sister se negou a ouvir o relato do brother

Na área externa do BBB 24, da Globo, Lucas Henrique aproveitou o momento para conversar com Pitel. Ao longo do bate-papo na manhã desta quinta-feira, 21, o brother acabou revelando para a colega de confinamento que teve um sonho com ela durante a madrugada, mas a sister se negou a ouvir o relato.

"Sonhei contigo também", iniciou Lucas Buda. "Comigo? O quê?", questionou Pitel, que não

recebeu uma resposta imediata do professor de educação física. Ela, então, disparou: "Fala que sonhou comigo e não me fala o quê".

Na sequência, o brother comentou: "Não vem ao caso, não cabe. Quer saber?", perguntou ele. "Não quero não, deixa para lá. Não quero saber", afirmou a assistente social. "É porque você já sabe", disse Buda, aos risos.

Pitel, no entanto, reforçou que não gostaria de saber sobre o sonho do colega: "Tem coisa que não cabe a mim não, para! Já disse que não é para saber, não quero saber não. Fica aí com o seu sonho", concluiu a amiga de Fernanda, encerrando o assunto.

Durante a festa da líder Giovanna, ocorrida na noite de quarta-feira, 20, o participante dançou bem perto de Pitel. O momento, é claro, viralizou nas redes sociais.

Buda admite preocupação com aviso de Sabrina Sato

Na tarde desta quarta-feira, 20, os brothers do BBB 24 receberam uma visita para lá de especial da apresentadora Sabrina Sato. Ela, que participou da terceira edição do reality show da Globo, retornou à casa mais vigiada do país para gravar o quadro de Marcos Vera e aproveitou o momento para conversar um pouco com os confinados.

Apesar da curta passagem na casa, Sabrina conseguiu bater um papo descontraído com os participantes do programa. Durante a conversa, a namorada do ator Nicolas Prattes chegou a perguntar quais brothers eram casados e Lucas Henrique mostrou a aliança no dedo.

Neste momento, sem dar muitos detalhes, a apresentadora revelou a existência de uma hashtag bastante comentada com o nome de Buda nas redes sociais. Lucas, por sua vez, se mostrou confuso com a 'informação pela metade' dita por Sabrina Sato.

Após a saída da famosa, o brother admitiu certa preocupação com o comentário. "Ela falou que tem uma hashtag do Buda bombando lá fora", disse Bin Laden. "Isso me dá um medo", declarou Lucas Henrique, aos risos. Confira!