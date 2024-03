BBB 24: Líder Giovanna indica Davi direto ao paredão quádruplo

Indicação do líder

Alane ou Davi? Giovanna revela seu decreto como Líder e coloca brother direto no paredão

Líder pela segunda vez consecutiva, Giovanna decidiu mudar seu alvo da semana passada. Durante a formação do paredão deste domingo, 24, a nutricionista abriu a noite indicando Davi direto à berlinda.

Na noite da última sexta-feira, 22, a sister colocou Alane e Davi Na Mira do Líder.

Giovanna colocou o motorista de aplicativo direto no paredão com a justificativa de que já tentou evitar votar no brother, mas que ele é uma pessoa muito influenciadora de seu grupo.

A mineira ainda citou o fato de que Davi deu risada quando recebeu a pulseira de alvo e disse que achou desrepeito. "Uma pessoa que gosta muito de apontar os erros e defeitos dos outros", completou.

Antes, Tadeu Schmidt avisou que o anjo Pitel é autoimune, mas essa semana ela não terá direito de imunizar ninguém.

A formação do paredão de hoje ainda contará com Dois Contragolpes dos dois mais votados pela casa. Matteus, que adquiriu o Poder Coringa, também deverá vetar um participante da Prova Bate e Volta.