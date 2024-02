BBB 24: Leidy Elin compra o Poder Curinga e já sabe o que fazer com ele

Leidy Elin usa suas estalecas para comprar o Poder Curinga e acerta qual é a dinâmica da semana para dar sua cartada no paredão

A sister Leidy Elin é a nova dona do Poder Curinga do BBB 24. Na manhã deste sábado, 24, ela arrematou o item durante o leilão no confessionário.

A participante usou 2.760 estalecas, que era tudo o que tinha no caixa, e foi o maior lance da rodada. Nesta semana, o item é o Poder da Palavra, no qual o dono do poder terá que mandar uma pessoa direto ao paredão.

Logo depois de comprar o poder, Leidy Elin já conversou com seus aliados e acertou qual será a dinâmica. Ela disse que pode ter que indicar alguém e já sabe quem vai mandar para o paredão: “Eu iria mandar a Fernanda sem dó e sem piedade”, disse ela.

Então, Beatriz, que é a líder da semana, contou que pensa em mandar Fernanda, e Leidy respondeu: “Faz o seu jogo. Se você mandar a Fernanda, eu tenho que ter segunda opção se eu for mandar”.

Leidy Elin faz críticas para Fernanda

Há poucos dias, os brothers repercutiram a dinâmica do Sincerão. Após Leidy Elin confrontar Fernanda por ter destruído a carta de sua família, a trancista comentou sobre o assunto com Lucas Henrique e Yasmin.

No Quarto Magia, a carioca repercutiu a dinâmica e se mostrou bastante incomodada com a confeiteira. "Ela tenta botar como se aquilo que ela falou fosse uma coisa positiva. Não foi positivo o que ela estava falando. Ela manipula muito, e eu gostava dela. Não tinha nada contra ela", afirmou.

"Eu também, até defendi ela pra Beatriz", relembrou Yasmin.

Pouco depois, eles seguiram comentando sobre a sister. "Não tenho nada contra a Fernanda, acho ela hipócrita sim, mas, tudo bem, porque eu voto nela, ela vota em mim...", admitiu Lucas.

A trancista conta que foi procurar a modelo para ouvir o porquê dela ter destruído sua carta na dinâmica. "Eu só fui lá cobrar por causa da justificativa dela. Rasgar minha carta, eu sabia que alguém poderia rasgar de boa. Aí a Pitel veio querer falar comigo, meio que querendo me fazer entender o que a Fernanda quis falar. É o que, porta-voz da Fernanda?", dispara.