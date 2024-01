BBB 24: Juninho briga com Thalyta após ser ignorado: 'Nem me olha no olho"

Após ser ignorado ao longo dos primeiros dias, Juninho briga com Thalyta e pede satisfação em discussão na cozinha da Xepa; confira o vídeo!

Nesta sexta-feira, 12, Juninho e Thalyta protagonizaram a primeira briga do BBB 24! Em conversa na cozinha da Xepa, os brothers se desentenderam após o motoboy ter sido ignorado pela advogada ao longo no dia. Irritado, ele decidiu tirar satisfação com a sister.

Na ocasião, Juninho afirmou que estava incomodado com o fato de que eles ainda não haviam firmado uma amizade. "Você passa por mim no corredor e nem me olha no olho", reclamou ele, que elevou o tom de voz. Irritada com a atitude, ela questiona: "Por que você está gritando comigo? Eu tô falando numa boa".

O motoboy ainda disse que Thalyta tem uma visão errada dele. "Eu acho que você está fazendo que nem o Maycon na minha perspectiva, tá achando que eu tô te atacando. Eu não tô te atacando. Eu tô falando porque eu gosto de fazer entender claro. Se eu estou gritando, desculpa", explicou Juninho.

Logo em seguida, Thalyta se defende e responde o motivo pelo qual eles não se aproximaram ainda. "Você teve uma troca, você me contou sua história, e eu falei nossa: 'tenho uma história f*da'. Só que depois, muita coisa aconteceu, Juninho. Muita coisa aqui dentro está sendo difícil para mim como jogadora", disse a advogada.

A sister ainda afirmou que a falta de contato é recíproca. "Então assim, você não veio até mim, eu não fui até você, foi dos dois lados. Ninguém foi atrás de ninguém", apontou Thalyta. E Juninho ainda afirmou seu ponto: "Tem hora que você passa por mim e nem me olha no olho. Ontem você passou por mim, eu olhei pro seu cadarço e estava desamarrado. Você ia para uma prova. A questão é, eu estou prestando atenção em tudo, você parece que está prestando atenção no que talvez você ache que é sua jogada".

Por fim, Thalyta ainda voltou a justificar do porquê ela ainda não deu espaço para eles se aproximarem. "Ontem foi um dia extremamente difícil para mim. E assim, o jogo aqui dentro tem que sim ser coletivo, mas a gente passa por questões pessoais. Tem coisas aqui que doem na gente que já doem lá de fora, entendeu? Eu não reparei em você? Então você me desculpa, eu estava reparando em mim", finalizou.

