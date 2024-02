BBB 24: Gnomos e Puxadinhos criticam Fadas e planejam emparedar brother

Os brothers estão afiados nas análises de jogo! Na academia, eles definiram quem puxar para o próximo Paredão e opinaram sobre alguns participantes

A saída de Marcus Vinicius no oitavo Paredão da edição fez com que muitos brothers recalculassem a rota. Em conversa na academia, nesta quarta-feira, 14, Rodriguinho, Pitel, Michel, Raquele e Giovanna perceberam que, de todas as eliminações no BBB 24, sete foram de homens e apenas um de mulher.

"Das mulheres, só três não foram ao paredão. E, dos homens, de seis, cinco não foram. Só o Davi que foi", comentou Michel. "Quem foi ao paredão, de homem, foi embora", analisou Rodriguinho. "Não teve nem segunda chance. Só o Davi", afirmou Pitel. "Então quem a gente vai mandar no próximo, de homem?", questionou Giovanna. "Matteus", respondeu a alagoana.

Giovanna aproveitou para brincar com Rodriguinho, dizendo que mandaria ele ao paredão. "Pode me mandar", reagiu o ex-Travessos. "A única coisa que a gente sabe dentro dessa casa é que a gente vai para o paredão", completou.

"Será que Wanessa, no lugar do Marcus, sairia para a cunhã [Isabelle] e pro Davi?", questionou Michel. "Não sei. Não sei se o jogo dela é tão legal lá fora. É um jogo que não acontece nada, é um jogo de conversa, falação", respondeu o artista.

"Talvez ela chegue longe. Na final, não. Mas só por ser Wanessa Camargo", disparou Pitel. "Eu acho que se a Yasmin fosse, ela sairia", observou Rodriguinho. "Eu penso no que contribui para o jogo. Ela é legal, eu gosto delas, adoro as duas. Mas o que contribui para o jogo? É muita conversação e pouca ação", finalizou.

"Na verdade, eu nem sei se ela pensa com a própria cabeça", detonou Giovanna. "A Yasmin, não. Ela é muito a Wanessa", concordou o cantor. "É o mentor Lucas com as alunas Yasmin e Wanessa", completou a sister.

Além de Matteus, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet, os integrantes do Quarto Gnomo e do Puxadinho também opinaram sobre das Fadas. "Elas ficam com essa, tipo assim: 'arrumou briga comigo então você vai para o paredão, como se estivesse escrito que você vai sair de qualquer jeito, e não é assim", criticou Giovanna.

"Mas o fato delas poderem te colocar no paredão já te deixa aflito, é uma terça-feira ruim, uma segunda-feira ruim", comentou Pitel. "A gente não pensa com a cabeça lá de fora. A gente tem que pensar que a casa só leva a gente ao paredão", disse Rodriguinho.

"Sim, só que elas tratam isso como 'ganhei'", opinou Giovanna. "Mas porque elas pensam com a cabeça daqui de dentro", pontuou o pagodeiro. "Elas tratam como uma vitória, mas não é", afirmou a nutricionista. "Então, gata, elas tiraram seis pessoas com essa cabeça", alegou Rodriguinho. "Mas não foi por elas, cada um saiu por seu próprio erro, elas só deram a sorte de raciocinar", insistiu a sister. "Elas que fizeram essa quantidade de votos", finalizou o cantor.

Rodriguinho falou que Yasmin vai muito pela cabeça da Wanessa (influenciável).



Raquele disse: as 2 que Lucas bunda indicou não saíram 🗣️😂



Rodrigo acha que na hora de salvar do paredão o que pesou foi o nome da Camargo e não por afinidade.



