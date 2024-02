BBB 24: Rodriguinho e Pitel mudam o rumo: ‘Esquecer'

Após a volta de Davi e Isabelle no paredão, Rodriguinho e Pitel traçam uma nova estratégia no BBB 24

A cantor Rodriguinho e sua amiga Giovanna Pitel decidiram mudar o rumo do jogo deles dentro do BBB 24. Depois que Marcus foi eliminado em um paredão contra Davi e Isabelle na noite de terça-feira, 13, eles decidiram que vão tirar o foco de seu grande rival no jogo e querem colocar outras pessoas na berlinda.

“Para mim, o certo agora é botar ele [Davi] para descansar, pelo menos uma semana”, disse ela. E o artista concordou. “Eu já tinha pensado nisso, em esquecer um pouco eles. Eu ainda falei: se a Cunhã sair e voltar os dois, a gente tem que esquecer eles. Tem que esquecer eles mesmo. Meter um Matteuzinho”, afirmou.

Então, Pitel apontou: “Só não mete com a Anny. Depois dessa história de dupla aí, me quebra, meu parceiro…”.

Logo depois, Pitel perguntou para Fernanda: “Será que em algum momento desse jogo a gente acertou alguma coisa?”. E a amiga respondeu: “Acho que sim. Acho que, se a gente acertou em algum momento, foi acertando sem saber…”.

Rodriguinho diz que é vilão no jogo

Nesta segunda-feira, 12, Rodriguinho chegou à conclusão de que é um dos vilões do BBB 24, assim como Pitel e Fernanda, após analisar o Queridômetro. O cantor garantiu que não vai deixar a situação passar.

“Três plantinhas, dois alvinhos e um coração quebrado. Somos vilões!”, disparou após ver os emojis negativos atribuídos aos brothers. O cantor, porém, logo encontrou uma forma de retribuir a situação. “Eu vou mudar o tema da minha festa se eu ganhar o Líder: Vilões. Eu quero vir de Thanos”, afirmou, fazendo referência ao personagem de Os Vingadores, da Marvel.

A confeiteira Fernanda entrou na brincadeira e também escolheu sua personagem. “Eu sou quem, então? A Gamora? Eu gosto dela. (…) E ela é uma vilã que ficou do bem. E ela junta com os Guardiões da Galáxia”.

Rodriguinho ainda afirmou que deveria abraçar a figura de vilão e tentar seguir o jogo dessa forma. “Mas não é seu caso. Você continua vilã. A gente tem que ser vilão. É mais legal!”, afirmou o cantor.