BBB 24: Gloria Perez comenta amizade de Isabelle com Davi e equipe da sister rebate

Após Gloria Perez comentar sobre a relação entre Isabelle e Davi, a equipe da sister usou as redes para rebater a autora: 'Cuidado'

A equipe de Isabelle, sister confinada no BBB 24, da Globo, usou as redes sociais para rebater uma fala publicada por Gloria Perez. A autora, que já declarou sua torcida por Davi, comentou em seu perfil no X, antigo Twitter, que o brother teria se incomodado após a Cunhã deitar em sua cama.

O momento aconteceu durante a madrugada de segunda-feira, 26, logo após os participantes formarem o décimo paredão da edição - que eliminou Rodriguinho. Na ocasião, Isabelle se deitou ao lado de Davi e os dois passaram um tempo conversando.

"O Davi está bem desconfortável com essa iniciativa da cunhã de pular na cama dele", declarou Gloria Perez. O comentário, no entanto, gerou grande debate entre os internautas, que desaprovam o ponto de vista da novelista.

A equipe de Isabelle, então, decidiu se pronunciar sobre o assunto e respondeu a autora diretamente em seu post. "Gloria, cuidado para não acabar falando algo por conta de um vídeo que não está inteiro, pois aí só tem um trecho! Para quem acompanhou essa conversa no Globoplay, viu o momento em que o próprio Davi chamou a Isabelle para deitar com ele", rebateram.

Os fãs do reality show também aproveitaram o momento para rebater a fala de Gloria. "Ele pediu para ela ir e depois foi para a cama dela. Onde ela fez cafuné e o chamou carinhosamente de maninho", esclareceu uma internauta. "Tem que ver o vídeo meu amor. Ele que a chamou", disse outra.

O que aconteceu entre Davi e Isabelle?

Integrantes do Puxadinho, Davi e Isabelle entraram juntos na casa do BBB 24 por votação do público e, desde então, seguem sendo grandes amigos dentro do confinamento. A sister, inclusive, sempre foi prioridade para o motorista de aplicativo em questão de jogo e ele já afirmou que a Cunhã está em seu pódio da final.

Após alguns atritos entre os dois, a paz finalmente foi selada. Depois da formação do paredão do último domingo, 25, os dois foram ao Quarto Magia para dormir. O baiano, então, deitou na cama da sister, que o abraçou e fez carinho para o amigo dormir.

"Meu maninho que nasceu em Salvador. Gosta de um carinho na cabeça, parece papagaio", brincou ela. "Eu gosto mesmo. Vou dormir aqui", avisou o brother. A manauara reagiu sorrindo: "Não vai mesmo, não tem perigo de dormir aqui".

O motorista de aplicativo pediu para Isabelle fazer carinho e ela disse que contaria uma história para ele dormir. Isabelle seguiu fazendo carinho na cabeça de Davi e completou: "Quase um irmão para mim!".

Vale lembrar que no último final de semana, as equipes dos participantes se estranharam e trocaram farpas na web.