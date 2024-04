BBB 24: Giovanna revela que conhece ex-jogador famoso: 'Ele é um gatão’

Giovanna surpreende ao revelar como conheceu ex-jogador de futebol famoso em bastidores de concurso e se derrete pelo atleta no BBB 24

Enquanto se arrumava para curtir mais uma festa no Big Brother Brasil 24, Giovanna surpreendeu os colegas ao revelar uma história inusitada na noite da última quarta-feira, 3. A nutricionista, que participou de concursos de beleza antes de entrar no reality show, contou que conheceu nos bastidores das competições um ex-jogador de futebol famoso e muito ‘gato’: Rafael Sóbis.

Em outras ocasiões na casa mais vigiada do Brasil, Giovanna já revelou que participou do concurso "Gata do Mineiro", uma competição de beleza em que as musas representam seus times do Campeonato Mineiro. Competindo pelo Cruzeiro, antigo time de Sóbis, foi lá que a sister conheceu o craque pessoalmente.

Matteus foi quem trouxe o assunto à tona ao perguntar sobre o atleta: "Eu acho que perguntei para ti se você conheceu o Rafael Sóbis, você conhece, né? Que jogou lá em Belo Horizonte", o estudante de engenharia perguntou para a colega de confinamento, que é mineira. Por isso, Giovanna abriu o jogo e disse que conheceu o atleta.

"Sim! Na época que ele jogava, era a mesma época que eu representava o time no concurso. Aí, quando eu comparecia em alguns eventos, ele estava", disse a nutricionista. Matteus pediu mais detalhes: "Que joia! Ele é rockeirão, você sabia?", perguntou. Mas a sister não se conteve e se derreteu pelo atleta: "Ele é um gatão, isso sim!", disparou.

Na sequência, Matteus reforçou que Rafael é casado e também elogiou a esposa do ex-jogador, que é miss e influenciadora digital: "Ele é casado com a Leonora Weimer, que foi Miss Rio Grande do Sul. Linda, né?", ele se derreteu. Giovanna concordou com o gaúcho: "Linda também! Ele é muito educado. Muito gente boa", disse a sister.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonora Pierobom (@leonoraweimer)

Para concluir, o estudante de engenharia contou que conheceu Rafael e Leonora quando participou de um concurso de beleza no Rio Grande do Sul, assim como a esposa do jogador, que ganhou o título em 2018. Vale mencionar que o estudante de engenharia já foi Mister Pampa Gaúcho, e chegou a concorrer em âmbito nacional, mas foi um dos primeiros a sair do concurso.

Além de cruzar com o ex-jogador de futebol, Giovanna também competiu com uma figura muito conhecida pelo público durante o evento. Ela e Virginia Fonseca chegaram juntas à semifinal, mas, infelizmente, não conseguiram avançar na competição. A campeã do Gata do Mineiro em 2018 foi Gleisy Marques, a representante da Tombense.

Giovanna aponta inconsistência sobre sister:

No Quarto do Líder, Giovanna conversou com Lucas Henrique sobre Beatriz. A sister falou sobre a vendedora do Brás só ter ido ao paredão do Big Brother Brasil 24 por indicação direta do líder, e se mostrou revoltada por ser chamada de planta por ela. Eles acharam muito estranho o fato da paulista não ter recebido votos.