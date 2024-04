BBB 24: Giovanna reclama de atitude de Davi: 'É muito sem noção'

Em conversa com Lucas Henrique, Giovanna reclama de atitudes de Davi; Sister afirma que o baiano pegou uma corda da bolsa sem pedir

No Quarto Fada do BBB 24, Giovanna conversa com Lucas Henrique sobre as atitudes de Davi e o hábito do brother de mexer nas suas coisas sem pedir. O professor de Educação Física, então, afirma que o motorista de aplicativo é "sem noção".

"Você acredita que eu peguei minha toalha para tomar banho e ela estava molhada?", conta Giovanna. "Usaram sua toalha?", questiona Lucas Henrique.

Ela continua conversando e fala que Davi pegou uma corda da bolsa dela. "Aí fui me maquiar. O Davi estava com a piranha branca que a Leidy deixou e eu herdei. Ele: 'De quem é isso aqui?'. Aí eu: 'É meu'. Só sabia que estava ali na corda. Fui olhar o porquê não estava na corda. Cadê a corda da minha bolsa?".

"Estava onde?", questiona ele. "Por aqui. Aí ele: 'A gente pegou para brincar'. Como passa a mão nas coisas dos outros desse jeito, sem pedir?", desabafa a nutricionista. "Não fala nada. É muito sem noção", diz o professor de Educação Física.

Depois, a sister fala que, quando é Isabelle, o baiano pede para usar as coisas dela. "Por que as minhas não? Usa o meu óleo e não fala nada, pega meus 'trem' e não fala nada... Tá doido", afirma a mineira.

Davi diz que Alane está 'estranha' e sister rebate

Neste sábado, 06, Davi se aproximou de Alane e diz que a sister está “estranha” com ele. A bailarina nega e fala que está com medo do paredão. Alane enfrenta o paredão ao lado de Giovanna e o motorista de aplicativo.

“Você está me olhando estranho”, fala o baiano. A sister responde: “Tua boca está rosa”. Ele, então, se aproxima e fala: “Estou sentindo que você está meio estranha”. “Estou com medo, Davi. Não estou estranha”, afirma a paraense. “Mas você está estranha”, inisiste o brother.

“Mas não é com você. Eu estou com medo, mas não tem nada a ver com você. É muito difícil está em um Paredão contigo também”, explica Alane. E o baiano acrescenta: “Mas estou sentindo que você está estranha”. “Não tem nada a ver com você. Estou falando de coração”, repete a sister. “Sei lá. Estou só perguntando porque, se tiver, a gente resolve”, afirma o baiano. “Eu falaria, se tivesse. Não tem nada a ver com você. Juro por Deus. De verdade”, conclui Alane.