BBB 24: Davi diz que Alane está 'estranha' e sister rebate

'É muito difícil’, comenta Alane que está no paredão ao lado do motorista de aplicativo; Beatriz também fala para a aliada: 'Você está mais fechada'

Enquanto Lucas Henrique e Giovanna cumprem o Castigo do Monstro, neste sábado, 06, Davi se aproxima de Alane e diz que a sister está “estranha” com ele. A bailarina nega e fala que está com medo do paredão. Alane enfrenta o paredão ao lado de Giovanna e o motorista de aplicativo.

“Você está me olhando estranho”, fala o baiano. A sister responde: “Tua boca está rosa”. Ele, então, se aproxima e fala: “Estou sentindo que você está meio estranha”. “Estou com medo, Davi. Não estou estranha”, afirma a paraense. “Mas você está estranha”, inisiste o brother.

“Mas não é com você. Eu estou com medo, mas não tem nada a ver com você. É muito difícil está em um Paredão contigo também”, explica Alane. E o baiano acrescenta: “Mas estou sentindo que você está estranha”. “Não tem nada a ver com você. Estou falando de coração”, repete a sister. “Sei lá. Estou só perguntando porque, se tiver, a gente resolve”, afirma o baiano. “Eu falaria, se tivesse. Não tem nada a ver com você. Juro por Deus. De verdade”, conclui Alane.

Depois de Davi se afastar, Beatriz também comenta o comportamento de Alane após a Formação de Paredão: “Você está mais fechada, mas eu entendi que é por que você está com medo”, opina a aliada da sister.

Beatriz diz que sister estará na final do reality

Beatriz conversou com Alane sobre a reta fina do Big Brother Brasil 24. Durante o papo, ela confessou que vê a amiga como finalista do reality show da TV Globo. A bailarina, vale lembrar, disputa a preferência do público para seguir no jogo no paredão com Davi e Giovanna.

"Alane, de coração, eu visualizo você na final", afirmou a vendedora. "Amiga, sério mesmo?", questionou a paraense. "Juro, eu te vejo, eu sinto no meu coração muito forte, você na final. Não sei quem mais vai, mas você, tá muito forte", ressaltou a sister. E acrescentou: "E eu vejo você na final, de coração, e não precisa nem ser sensitiva para isso", garantiu a paulista. "Vai ser incrível", completou.