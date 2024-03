BBB 24: Giovanna comenta mudança de sister: 'Nunca foi assim'

Em conversa na academia, Giovanna pontuou sobre as recentes mudanças de comportamento de Alane. "Não gosta de se sentir para trás"

No último sábado, 23, Giovanna, Leidy Elin e MC Bin Laden conversaram sobre uma mudança de comportamento recente de Alane. A Líder da semana comentou sobre a conversa que ouviu na Central do Líder, quando viu a bailarina chorando por ter sido chamado a atenção ao vivo.

Durante a conversa, Giovanna apontou que, no início do confinamento, a bailarina não se comportava dessa forma. "Com desrespeito à artista, ela não fazia", comentou.

Em seguida, a nutricionista desaprovou a postura da paraense com as regras do jogo. "Ela era muito desatenta com as coisas normais da casa.... Não dá para ficar falando que ela era a menina das regras porque, aqui dentro, ela nunca foi isso", disse.

Leidy logo concorda com o posicionamento da amiga. "Estou falando dos artistas, ela nunca fazia", comentou a trancista. "Ela nunca foi assim", apontou Giovanna. "Nunca", concordou Bin.

"Depois de um tempo para cá, começou a ser assim", relembrou Leidy Elin. Em seguida, a Líder opinou sobre o que teria acontecido com Alane. "É aquilo que eu te falei, ela não gosta de se sentir para trás. Se a amiga dela está fazendo, ela vai fazer porque ela quer ter mais, ela quer ser mais, ela quer ser a única, ela quer ser a maior, quer ser a melhor", afirmou.

MC Bin Laden também falou sobre ter se surpreendido com Davi e Matteus tendo atitudes semelhantes as de Beatriz. "Mano, teve um dia que eu vi o Alegrete [Matteus] fazendo propaganda, o Davi fazendo propaganda. Aí a Alane começou a fazer e ela faz direto. Que que é isso?", pontuou.

Líder Giovanna surpreende com formação do VIP

Giovanna venceu novamente a Prova do Líder disputada na noite da última quinta-feira, 21, e segue na liderança no Big Brother Brasil 24.

A sister que fez dupla com Leidy Elin, deu um palpite certeiro e escolheu de primeira o totem com a mensagem correta.

Após a consagração da liderança, a nutricionista precisou montar seu VIP. Ela começou o discurso dizendo que mudaria o VIP da semana passada.

Giovanna escolheu Leidy, que a ajudou a vencer a prova, e entregou as outras duas pulseiras para Fernanda e MC Bin Laden.

Vale lembrar que na semana passada, a mineira entregou uma das pulseiras do Na Mira do Líder para o funkeiro com quem viveu um affair na casa.

A sister novamente deixou Isabelle de fora do grupo. Cunhã disse ter ficado chateada por não ser incluída no VIP da nutricionista na semana passada.