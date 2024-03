BBB 24: Alane fica aos prantos na casa e desabafa

Alane cai no choro na casa do BBB 24 e revela o motivo de tantas lágrimas no confinamento

A sister Alane não segurou a emoção depois da festa na casa do BBB 24, da Globo, e chorou no quarto. Ela ficou abalada com a bronca que levou de Tadeu Schmidt no programa ao vivo da noite de sexta-feira, 23, e desabafou com Beatriz.

No quarto, ela contou que se controlou na festa e ficou chateada com o puxão de orelha. "Fiquei muito mal... Minha mãe não deve nem me assistir o programa mais. Ela me criou para ser perfeita e eu só erro, só tomo Vacilo... Quando tô em rede nacional, eu faço o contrário de tudo que ela me ensinou a vida inteira", disse ela.

E completou: "Eu tenho certeza que ela está no auge da decepção. Não precisa tu falar que não porque eu sei como ela tá. Ela não me criou para isso. Não estou nem falando sobre a Sabrina Sato. Tô falando de tudo. Eu fui criada de outro jeito, para ser outra pessoa, estou sendo o inverso do que é para eu ser".

Por fim, a sister desabafou: "Tadeu chamou atenção da gente ao vivo. Como eu posso ser tão bosta? Como posso ter tomado um chamadão ao vivo do Tadeu? Minha mãe deve estar escondida embaixo da cama com vergonha de mim. Eu deveria me controlar e ser uma pessoa controlada".

Alane para Beatriz: "Eu tô me sentindo imunda" pic.twitter.com/Suj5mFj1hU — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 23, 2024

A bronca de Tadeu Schmidt

Na noite desta sexta-feira, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo para puxar a orelha de Beatriz e Alane na casa do BBB 24, da Globo. Antes de liberar os participantes para a festa da noite, ele pediu para que as sisters não pulem em cima ou façam algo com a cantora convidada, que é a Ivete Sangalo.

Ele fez esse pedido porque Beatriz derrubou Sabrina Sato no chão nesta semana durante uma participação dela na casa e Alane também participou da agitação. Então, Schmidt resolveu avisá-las para se controlarem antes de irem para a festa.

"Eu queria avisar o seguinte: temos uma atração na festa, temos um show. Então, dona Alane e, principalmente, dona Bia, já levaram um puxão de orelha nesta semana. O que vocês fizeram não foi legal. Não pode pular em cima da atração. Então, comportem-se. Porque, se tem uma pessoa que leva o público à loucura, é essa pessoa que vocês vão ver no palco. Então, comportem-se”, avisou.

Com a bronca ao vivo, Beatriz pediu desculpas por sua atitude. "Quero pedir desculpas para a Sabrina Sato e para todo o Brasil. Foi muita emoção, mas a gente está se policiando para não acontecer de novo”, disse ela. E Alane fez o mesmo: "Eu não faria isso lá fora, mas aqui dentro é um turbilhão de emoções. Desculpa também”.