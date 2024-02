BBB 24: Gil do Vigor rebate comparações com Beatriz: 'Parem de me perseguir'

O ex-BBB Gil do Vigor fez um sincero desabafo e criticou comparações de seu comportamento com o de Beatriz na edição atual

O economista e ex-BBB Gil do Vigor abriu o coração e falou pela primeira vez sobre comparações constantes que o público faz em relação a ele e Beatriz, participante da atual edição do reality show da Globo. Através de suas redes sociais, ele fez um breve desabafo ao recordar sua trajetória no programa em 2021.

Tudo começou após uma internauta recordar um trecho descontraído de Gil no confinamento e criticá-lo. "Quem torceu pra isso aqui não tem moral nenhuma pra chamar Beatriz de forçada e tenho dito!", declarou a usuária do site X, antigo Twitter.

Ele, então, fez questão de rebater: "Vamos lá! Não tem relação entre ter torcido por mim e torcer por Beatriz. Ela faz a trajetória dela, do jeito dela (ela é assim gente, não é personagem) e outro ponto, eu não estou no BBB. E sim, eu estava BÊBADO pois eu BEBIAAAA MUITOOO, havia voltado de vários paredões e estava em mais um e qual problema? Estava na festa, não era ao vivo e estava bêbado", iniciou.

Na sequência, Gil do Vigor lamentou que as torcidas dos participantes do BBB 24 fizessem comparações com jogadores de edições anteriores. "Parem de me perseguir! Parem! Uma pena a Bea ter uma torcida (ou uma pessoa que torce por ela) que persegue as pessoas que gostam dela, estou cansado", finalizou o economista.

Vale lembrar que, nos últimos dias, o comportamento de Beatriz no confinamento virou um dos principais assuntos na web. Isso porque, de acordo com alguns fãs do reality show, a vendedora estaria 'forçando um personagem' dentro da casa. Ela, inclusive, já afirmou aos brothers que não mudará seu jeito de ser após reclamarem de sua 'animação excessiva'.

Rodriguinho e Wanessa comparam Beatriz com Gil

O comportamento e postura de Beatriz está incomodando alguns brothers. Dessa vez, Rodriguinho e Wanessa analisaram o jeito da comerciante do Brás em uma conversa durante a festa desta sexta-feira, 02.

Enquanto falavam como a sister se portava dentro da casa, falando alto e se destacando com sua personalidade única, eles acabaram relebrando o inesquecível Gil do Vigor, do BBB 21. Os famosos então fizeram a comparação, mas fazendo algumas ressalvas para a participante da edição atual.

"Gil é inteligente pra caramba, e a Bia é emoção", opinou Rodriguinho sobre a vendedora. "Ela é um personagem, claramente, gente. O que ela faz é uma persona", disparou o pagodeiro.

"Eu acho que ela é assim", falou Yasmin. Wanessa e Michel concordaram com a modelo. "Quem é que sustenta um personagem um mês?", questionou Brunet. "Aquele dia ela virou a treta para ela, ela virou o show para ela. Ela gosta disso", disse o músico, referindo-se à treta entre Fernanda e Alane. "No ao vivo ela fala muito", concordou Wanessa. "Ela interrompe o Tadeu toda hora", observou Rodriguinho.