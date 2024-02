BBB 24: Fora do reality, Rodriguinho surpreende ao colocar Davi em pódio

No Mais Você, desta quarta-feira, 28, o pagodeiro ainda revelou o resto de seu pódio e fala em arrependimento: 'Teria feito diferente'

O eliminado da semana, Rodriguinho participou de uma dinâmica no Mais Você desta quarta-feira, 28, em que tinha que falar sobre o jogo dos brothers que seguem na casa mais vigiada do Brasil. O pagodeiro contou que quer Fernanda campeã , disse que Isabelle joga sujo e surpreendeu os telespectadores ao colocar Davi no pódio final do reality.

O pagodeiro começou falando que se arrepende da postura que teve com Davi no jogo: "Me arrependo de não ter tido tanta paciência, de não ter enxergado o que enxerguei no decorrer do jogo, embora ache que ele não tenha me dado muita abertura para isso. Mas hoje, analisando mais friamente de fora, teria feito diferente", contou.

Rodriguinho ainda disse quem ele acha que sairá campeão do BBB 24 e montou um pódio, causando surpresa ao incluir o baiano:

"Eu acho que Fernanda em primeiro lugar, eu acho que ela ganha. Eu quero que a Pitel ganhe, mas acho a Fernanda mais jogadora. Segundo e terceiro, Davi ou cunhã, cunhã ou Davi", disse. Ele explicou ainda por que não gosta do jogo de Isabelle e recordou o último Sincerão, quando ele levou um banho de geleca graças a ela.

"No último Sincerão, eu tive todo o cuidado de falar sobre ela e falei do jogo dela, mas ela interpretou totalmente errado e me colocou ali para tomar banho de geleca. O olhar dela parecia que eu estava numa forca, acho que ela quis criar uma rivalidade com isso", explicou o ex-BBB.

Rodriguinho pede desculpas para brother

Durante sua participação no programa os apresentadores, Talitha Morete e Fabrício Battaglini, questionaram sobre a relação do pagodeiro com Davi.

"Ele é um menino. Eu via as discussões que eu tenho com meus filhos", afirmou relembrando quando ele interviu a discussão entre o baiano e Yasmin Brunet: "Aquela hora eu olhei para cara dele e vi um menino olhando para mim assustado e eu lembrei dos meus filhos. Imaginei um pai dando a bronca para um filho e ali eu mudei meu posicionamento".