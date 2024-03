BBB 24: Fernanda surpreende ao afirmar que seria capaz de eliminar Isabelle

Disposta a adotar nova estratégia para enfrentar seus rivais, Fernanda compartilhou quem ela derrubaria em um paredão. "Ela cai"

Após notar a preferência do público do BBB 24 pelo grupo das Fadas, Fernanda compartilhou com os aliados que está disposta a adotar uma nova estratégia para enfrentar os rivais. Em conversa com Pitel e MC Bin Laden nesta quinta-feira, 21, a sister compartilhou sua visão sobre o jogo.

No Quarto Gnomo, a confeiteira perguntou aos colegas como eles enumerariam os rivais no ranking de força em ordem decrescente, com a quinta colocação sendo o jogador mais fraco e a primeira o mais querido do público. "Beatriz, Alane, Matteus, Davi e Cunhã [Isabelle]", confessou o funkeiro, considerando a manauara como a mais forte dos cinco.

Em contrapartida, Fernanda discordou da lista de Bin. "Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Davi", supôs ela. Já Pitel apontou a seguinte ordem: "Matteus, Isabelle, Alane, Davi e Beatriz".

"Está vendo como cada um tem uma visão diferente de força?", questionou Fernanda. "Esse ranking, diferente de força, se baseia também em com quem você gostaria de ir. Se na sua cabeça Bia é mais fraca, então queira ir com a Bia, porque na sua cabeça você quebra uma Bia. Eu acho a Cunhã mais fraca para mim, para o meu jogo", admitiu a sister.

Ainda durante a conversa, Fernanda confessou aos aliados que se considera uma jogadora forte, com capacidade para eliminar Isabelle. Para ela, tudo depende da configuração de cada paredão.

"Você acha que Cunhã sai primeiro que você?", questionou Pitel. "Eu acho que, se ela vem em um paredão comigo, ela cai, mas aí vai depender do terceiro nome, porque se cai uma Leidy, a Leidy cai. Aí não é mais sobre eu e Cunhã", analisou a sister. "Tudo sempre depende do terceiro nome", completou.

"Porque se vem, por exemplo, eu, Cunhã e uma Bia, eu acho que Cunhã sai, acho que nesse ponto eu quebro a Cunhã. Não foi sobre a Bia, foi sobre a Cunhã, foi sobre eu e Cunhã", opinou Fernanda.

MC Bin Laden, Fernanda e Pitel analisam a força de Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus. 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/mddFCIITky — Big Brother Brasil (@bbb) March 21, 2024

Fernanda expõe desconforto ‘extremo’ com Sabrina Sato

Na última quarta-feira, 20, Sabrina Sato causou alvoroço entre os brothers ao "invadir" o confinamento no Big Brother Brasil 24. No entanto, Fernanda contou que se sentiu "extremamente desconfortável" com uma atitude da apresentadora durante a visita. A confeiteira ainda lamentou a situação e revelou que era muito fã da famosa antes do ocorrido.

Para quem não acompanhou, Sabrina fez uma participação especial na casa mais vigiada do Brasil. A estrela marcou presença no quadro do Invasor, de Marcos Veras, que recebe famosos semanalmente no reality show da Globo. Desta vez, os brothers puderam ter contato com a celebridade e conversaram bastante com Sabrina.

Em um determinado momento da visita, a apresentadora decidiu imitar um gesto de uma das sisters, Alane: "Deixa eu dar um chutinho em homenagem à Alane", disse antes de levar a perna igual à bailarina algumas vezes. No entanto, o "chutinho" já foi motivo de uma briga entre a dançarina e a confeiteira no passado.

Após a saída da famosa da casa, Fernanda compartilhou que se sentiu desconfortável com a situação em uma conversa sincera com seus aliados. A confeiteira apontou que a apresentadora foi parcial e a fez sentir-se mal com o gesto: "Ela me deixou desconfortável", a sister desabafou com os colegas, que refletiram sobre a atitude de Sato. Confira!