BBB 24: Fernanda, Pitel e Buda criticam postura religiosa de Davi: 'Baixo'

Após formação de paredão, brothers do Gnomo criticam postura religiosa de Davi; novamente participantes se incomodaram com palavras 'santas'

Os brothers do Quarto Gnomo se mostraram mais uma vez incomodados com o discurso religioso de Davi. No Quarto da Líder Pitel, eles falaram sobre as palavras "santas" que o baiano disse em seu discurso e em momentos na casa.

A assistente social então criticou o motorista de aplicativo ao lado de Fernanda, que o apontou como "menino pobre" que não se encaixa no grupo Fadas, e Lucas Henrique, que alegou ter sido pastor e frequentado igreja.

"Eu não tenho um dia de descanso nessa casa, 'Deus não dorme, Deus não falha', por favor, sabe, para de comercializar a fé de vocês, coisa horrorosa", começou Pitel reclamando da postura religiosa de Davi e seus aliados.

"Acho também horrível essa comercialização...", comentou a confeiteira. "Se eles vendem Jesus, porque não iam vender rap...", opinou Buda. "É escroto vender Jesus, né, dá dinheiro?", acrescentou Fernanda.

"Acho baixo, acho que é jogar baixo. Davi falou com um público gigantesco do Brasil", declarou Pitel. "A massa que assiste gosta disso né sabe? Acredito nisso", opinou a confeiteira, que nos nos últimos dias falou sobre Davi arranjar um emprego como "segurança de prédio".

Após a formação de paredão, Pitel reclamou de Tadeu Schmidt. Segundo ela, o apresentador não a deixou justificar sua indicação ao paredão, a vendedora do Brás Beatriz.

Gostaria de trazer a uma reflexão sobre a fala de Pitel , Buda e Fernanda a respeito de DAVI .

*** Uma atitude de fé não é nem nunca será mercantilismo . Mercantilismo era o que acontecia nas Sinagogas com os fariseus .

Esse povo banaliza e perverte posicionamento de fé alheio e… pic.twitter.com/v2NX876KZZ — 🦋Vanessa Luz🦋 (@Vanessa_A_Luz) March 30, 2024

Fernanda alega mudança no comportamento de Davi

Em conversa com seus aliados no Quarto do Líder, Fernanda comentou com a líder Pitel e Lucas Henrique sobre a mudança de comportamento que enxerga em Davi. Segundo a confeiteira, o baiano de início se dizia "homem" e agora se colocou como "menino".

A participante, que está no paredão e sofre o risco de ser eliminada, opinou sobre o motorista de aplicativo ter mudado seu discurso para conquistar o público. "Para o Davi rolou um mini workshop. Você viu que ele começa a ter uma mudança de discurso em meados do jogo", observou Fernanda. Leia mais aqui.