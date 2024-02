BBB 24: Fernanda explica mudança de estratégia de votos em Davi

'Um consenso’, na piscina, Fernanda conversa com Michel e Pitel e fala sobre baiano ter recebido menos votos no Paredão deste domingo, 18

Na piscina da casa do BBB 24, Fernanda conversa com Pitel e Michel sobre Davi ir ao Paredão. A sister conta que "houve uma conversa" e que o "pessoal" decidiu "dar um descanso". No domingo, 17, o motorista de aplicativo recebeu apenas dois votos, de Michel e Rodriguinho. Na última berlinda, o baiano foi indicado pelo Líder Lucas Henrique.

"Pessoal entrou em um consenso, houve uma conversa...", começa Fernanda. "Houve?", questiona o professor. A sister explica: "Houve uma conversa, não foi da Lua não, houve uma conversa entre as pessoas de vamos dar uma pausa no Davi, houve essa conversa. Isso foi definido, não pense que isso foi por acaso não, se não ele iria de novo, de novo e de novo. Só que o pessoal falou 'vamos dar um descanso'".

Quem votou em quem no paredão deste domingo?

Michel vota em Davi

Fernanda vota em Matteus

Giovanna vota em Wanessa

Isabelle vota em Matteus

Pitel vota em Matteus

MC Bin Laden vota em Fernanda

Rodriguinho vota em Davi

Davi vota em Fernanda

Lucas Henrique vota em Fernanda

Yasmin vota em Fernanda

Leidy Elin vota em Fernanda

Matteus vota em Fernanda

Deniziane vota em Fernanda

Alane vota em Fernanda

Beatriz vota em Fernanda

Wanessa vota em Fernanda

Yasmin Brunet analisa possível resultado do paredão

A formação do Paredão deste último domingo, 18, segue rendendo assunto no BBB 24, e no Quarto Magia, Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Wanessa Camargo falaram sobre os emparedados. Durante a conversa, a modelo confessou que vai ficar 'chocada' se Fernanda, que disputa a berlinda com Deniziane e Matteus, não for a eliminada.

"Sabe qual o problema? Eles estão fazendo assim para testar grupo para ver qual grupo é mais forte. É muito burro porque não é grupo, é unidade, cara. Se a Fernanda voltar, não quer dizer que o Gnomos está voando. E na moral, se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque e o pior é que eu estou achando que ela vai voltar", afirmou a loira.