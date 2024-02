BBB 24: Fernanda confronta sisters sobre votos no paredão: 'Marcação'

Salva do nono paredão do BBB 24, Fernanda conversou com duas sisters e questionou o motivo de ter sido alvo para a berlinda

A sister Fernanda aproveitou a festa da líder Raquele no BBB 24, da Globo, para conversar com outras duas adversárias a respeito da formação do paredão, enfrentado por ela, Matteus e Deniziane, eliminada da semana.

Disposta a esclarecer algumas questões, a confeiteira confrontou Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre o voto que recebeu das colegas de confinamento no último domingo, 18. Ao longo do papo, Fernanda buscou entender o lado das famosas.

"Nesse paredão repetiram de novo os 10 votos em mim, e o Marcus não está mais aqui. Qual foi motivo de todo mundo ir em mim de novo? Parece mais marcação comigo do que opinião de cada pessoa", declarou a sister. Wanessa, então, reconheceu que não está usando uma boa estratégia no jogo.

"A gente não está votando em grupo mesmo, não está combinando voto. [...] Nessas dinâmicas que estão bem malucas, eu votei errado. A gente achou que tinha que votar onde tem mais votos, não é uma marcação em você", explicou a filha de Zezé Di Camargo.

Na sequência, Yasmin Brunet negou ter combinado voto em Fernanda e justificou sua escolha. "Você não fala comigo, não olha na minha cara", afirmou a modelo. A amiga de Pitel, por sua vez, rebateu a fala da sister: "Não é com você, não. Desde o primeiro dia que todo mundo virou a cara para mim, eu me dei o direito de não atender os outros", disparou ela.

Vale lembrar que, durante a madrugada de quarta-feira, 21, logo após Tadeu Schmidt anunciar o resultado do nono paredão, Fernanda conversou com Pitel sobre os votos recebidos de Wanessa e Yasmin. Na ocasião, ela avisou que as duas podem virar seus alvos a partir de agora.

Wanessa: o meu voto em você ali, foi estratégia errada.



Fernanda: vocês duas, né? Porque você (Yasmin) faz junto com ela.



Yasmin: não, a gente não faz junto.



Fernanda: por que você votou em mim de novo? #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/RZG2Y4pjAO — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 22, 2024

Wanessa sai em defesa de Davi

Em outro momento da conversa entre as sisters, Fernanda explicou que possui mágoa com algumas atitudes de MC Bin Laden. Wanessa Camargo, então, recordou o episódio em que Davi tentou alertar Yasmin sobre sua proximidade com o brother e concluiu que o motorista de aplicativo estava certo em sua colocação.

Na ocasião, Davi avisou que a modelo poderia acabar "se queimando" caso firmasse aliança no jogo com determinados participantes, ainda no começo da edição. De acordo com a cantora, Bin Laden foi o responsável por "colocar pilha" em Yasmin após a fala do brother.

"Eu não tenho raiva de nada, eu tenho mágoa. Tivemos vários momentos legais, várias conversas. Eu sempre dei palavras de incentivo pra ele, sempre levantando, ajudando, apoiando. Aí ele pega, faz um movimento, um dia depois desse movimento, pula fora da briga, olha na minha cara e fala: não quero mais falar com você, e não assume a responsabilidade dele na briga", disse Fernanda.

"O Davi estava certo, as pessoas estavam vendo isso já", afirmou Wanessa Camargo. "Davi me tirou de uma festa e falou para mim que gostava muito de mim, que estava preocupado comigo lá fora, com minha carreira, porque eu estava andando com os Gnomos e ia me queimar. Ele estava falando de umas pessoas específicas", explicou Yasmin para a confeiteira.