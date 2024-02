BBB 24: Wanessa defende Davi durante conversa com Yasmin: 'Estava certo'

Yasmin Brunet recordou um episódio marcante envolvendo Davi no BBB 24 e se surpreendeu ao escutar Wanessa Camargo dando razão ao brother

Enquanto alguns brothers curtiam a festa da líder Raquele, outros aproveitaram o momento para conversar e esclarecer situações dentro do BBB 24, da Globo. Na madrugada desta quinta-feira, 22, Wanessa Camargo saiu em defesa de Davi durante um bate-papo com Yasmin Bruneta respeito de um episódio marcante dentro da casa.

Tudo começou quando Fernanda, que também estava presente na conversa, declarou não gostar de algumas atitudes de MC Bin Laden.

"Eu não tenho raiva de nada, eu tenho mágoa. Tivemos vários momentos legais, várias conversas. Eu sempre dei palavras de incentivo pra ele, sempre levantando, ajudando, apoiando. Aí ele pega, faz um movimento, um dia depois desse movimento, pula fora da briga, olha na minha cara e fala: não quero mais falar com você, e não assume a responsabilidade dele na briga", disse a confeiteira.

Wanessa, então, recordou o dia em que Davi tentou alertar Yasmin sobre o funkeiro. Na ocasião, o motorista de aplicativo avisou que a modelo poderia acabar "se queimando" caso firmasse aliança com determinados participantes, ainda no começo da edição.

"O Davi estava certo, as pessoas estavam vendo isso já", afirmou a cantora. "Davi me tirou de uma festa e falou para mim que gostava muito de mim, que estava preocupado comigo lá fora, com minha carreira, porque eu estava andando com os Gnomos e ia me queimar. Ele estava falando de umas pessoas específicas", explicou Yasmin para Fernanda.

Aparentemente a ficha caiu para Yasmin e Wanessa sobre Davi. Será que o pedido de desculpas seguido de uma vergonha gigantesca vem? Duvido muito. #bbb24pic.twitter.com/9XpAFO0s3W — Sei De Mais Nada! (@seidmaisnada) February 22, 2024

Bin Laden lamenta atitude de Giovanna

Durante a madrugada desta quarta-feira, 21, MC Bin Laden fez um sincero desabafo com Lucas Henrique a respeito de seu envolvimento com Giovanna Lima dentro do confinamento. Em conversa com o brother, o cantor afirmou que sente a relação entre eles estremecida.

Ao longo do bate-papo, o funkeiro recordou o episódio em que se desentendeu com Michel e explicou que a affair não o procurou para entender seu lado. Os brothers tiveram uma discussão após a última dinâmica do Sincerão, realizada na segunda-feira, 19.

"Ontem ela ficou lá com ele [Michel]. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela", iniciou Bin Laden. Na sequência, ele contou que se incomodou com a atitude de Giovanna. "Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando", declarou.

E continuou: "Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. [...] Teve uma hora que eu ia falar: 'é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo"'.