BBB 24: Deu ruim! Sisters são detonadas por ouvirem conversa atrás da porta

Pode isso? Sisters recebem críticas e viram alvo de piada após serem flagradas espionando conversa de rivais atrás da porta no BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 6, no Big Brother Brasil 24, as sisters Beatriz e Deniziane desafiaram as estratégias ao tentar ouvir uma conversa de seus rivais atrás da porta. Contudo, o que era para ser apenas uma espiadinha acabou se transformando em um flagra, e elas foram duramente criticadas, além de se tornarem alvo de piadas entre outros confinados.

No Quarto Gnomo, os brothers MC Bin Laden, Juninho, Fernanda, Pitel, e Rodriguinho conversavam sobre suas estratégias de jogo antes de pegarem no sono. Os confinados estavam tentando chegar a um consenso sobre seus votos do último paredão, que definiram o mais novo alvo na casa mais vigiada do Brasil, a sister Isabelle.

Rodriguinho até chegou a expor sua opinião sobre a berlinda recente e as estratégias de Cunhã: “É que todo mundo votou nela, então ela já está nessa sede de vingança. E aí ela votou na Wanessa, aí ferrou. A sede de vingança está alta”, disse o pagodeiro, sem saber que duas sisters escutavam tudo em silêncio atrás da porta do quarto.

Foi quando Juninho decidiu se levantar e sair do quarto, mas o motorista acabou encontrando uma surpresa desagradável. É que Beatriz e Deniziane estavam escoradas diante da porta para tentar ouvir a conversa. Assim que notaram a presença do brother, elas se levantaram e correram para a despensa para tentar disfarçar, mas já era tarde demais.

Juninho retornou ao quarto para informar seus aliados sobre a espionagem no quarto: "Elas estavam aqui na porta escutando a nossa conversa na cara de pau. Bia e Alane, fingiram que entraram aqui”, disse o motorista, que ainda confundiu uma das colegas de confinamento e passou a informação errada. Os brothers ficaram chocados com a espionagem.

Fernanda caiu na risada, porém não poupou críticas à atitude das rivais. A líder da semana fez piada: "É papelão ficar ouvindo conversa assim na cara", disse a sister, que mandou Beatriz para o paredão. Vale lembrar que a vendedora disputa uma vaga na casa ao lado de Juninho, Isabelle e Alane. O novo eliminado será anunciado nesta terça-feira, 6, à noite.

Tensão na madrugada do BBB 24!

Além da espionagem, outro momento tenso marcou a madrugada desta terça-feira, 6. É que Davi aproveitou uma oportunidade para pedir desculpas a uma de suas rivais no jogo, Yasmin Brunet. No entanto, a modelo não ‘engoliu’ as justificativas e detonou o brother. Ela chegou a cair em lágrimas e chamar o motorista de ‘manipulador’ e ‘coitado’

Tudo começou enquanto conversavam na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Davi abriu o coração sobre um incômodo de Yasmin: a loira não curtiu a forma como o brother a chamou por 'psiu' durante uma conversa. Diante disso, o motorista decidiu pedir desculpas, mas a modelo logo questionou suas intenções e eles começaram a discutir.