BBB 24: Detalhe na mão de Lulu Santos rouba a cena

Lulu Santos usa um tipo de ‘cola' em sua mão ao fazer show na casa do BBB 24. Saiba o que estava escrito

O cantor Lulu Santos fez um show na casa do BBB 24 na noite de quarta-feira, 10, e interagiu com os participantes confinados. Porém, um detalhe na mão dele roubou a cena.

O artista apareceu com várias palavras escritas na palma de sua mão esquerda. As palavras eram os nomes dos cinco participantes que estão no jogo como um tipo de ‘cola' para ele não esquecer de ninguém.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com a situação. “Para não ter perigo de esquecer ninguém… Para não ser cancelado”, declarou um fã. “Claro, imagina ser o Lulu Santos e ver BBB”, comentou outro.

Lulu Santos fez pedido para Beatriz

A madrugada desta quinta-feira, 11, foi bastante especial para os brothers do BBB 24, da Globo. Em clima de reta final, eles aproveitaram a festa do Top 5 e foram surpreendidos com a visita do cantor Lulu Santos. Ao longo do evento, a sister Beatriz fez um breve desabafo a respeito de um comentário em tom de brincadeira feito pelo artista.

Isso porque enquanto se apresentava para os participantes, Lulu Santos fez um pedido inesperado para Beatriz: "Não me derruba!". Apesar da fala descontraída do cantor ter arrancado gargalhadas dos brothers no momento, a vendedora se mostrou preocupada com a fama que possa ter conquistado fora do reality show.

Em conversa com Alane, Bia comentou: "Gente, que vergonha! O Lulu Santos falou 'não me derruba' para mim". A bailarina, por sua vez, tentou tranquilizar a amiga. "Você deve estar famosa", comentou a sister.

"Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos", rebateu Beatriz. "Se fosse ruim, você já teria saído. Já foi para dois paredões seguidos! Você está famosa!", insistiu Alane, consolando a vendedora.