BBB 24: Dentro da casa, Lucas Henrique revela receio em relação à esposa

'Como vão olhar para mim depois disso tudo', desabafou Lucas Henrique sem saber do que está acontecendo aqui fora neste domingo, 03

Em conversa com Pitel na tarde deste domingo, 03, Lucas Henrique conta que sente um receio dentro do reality. O Líder da semana expõe o medo de como seus familiares, entre eles a sua sogra, a esposa, o cunhado e a irmã, vão olhar para ele depois do BBB 24.

A assistente social então fala de sua trajetória dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Aqui dentro, eu sempre fiz o que achei que deveria ser o certo para mim. Sempre fiz, sempre falei e sempre me precipitei, porque acho que uma das maiores características que eu reconheço em mim é que sou um pouco precipitada, além da língua grande", começa a sister.

"Apesar disso, no final, eu fiz tudo que eu achei que deveria ter feito. Certo ou errado, foi o que achei certo naquele momento. E as consequências, elas vão vir de qualquer jeito", acrescenta a alagoana. "É azedando e entubando", afirma o brother.

Em seguida, o brother expõe sentir um receio em relação à sua família. "Mas vou te falar, tenho um pouco de receio. Não sei como você pensa em relação a isso, porque acho que a gente tem uma realidade muito parecida, de relacionamento lá fora, de vida assim. Tem a questão familiar também. Eu nunca fui uma pessoa muito família, diferente de você", diz ele.

A sister confirma o raciocínio dele e, em seguida, o professor de Educação Física afirma o motivo do seu receio. "Eu sempre fui extremamente desapegado de tudo e fico com muito receio de como as pessoas lá da minha família, minha esposa, minha sogra, meu cunhado, meus alunos, minha irmã, como eles vão olhar para mim depois disso tudo", diz.

O brother explica que sempre mostrou ser diferente do que é na casa. "Para eles, eu sempre pareci muito forte, inabalável, o que resolvia o problema de todo mundo. Aqui dentro estou cheio de questão", conta.

Isso porque Lucas Henrique nem imagina que neste domingo seu nome está em alta fora da casa do BBB 24. Após o brother flertar com Pitel na festa da última sexta-feira, 01, sua mulher, Camila Moura, foi às redes sociais para anunciar o fim do relacionamento e até declarou torcida para Davi, rival do professor no jogo.