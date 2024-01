BBB 24: Dentista diz que desistiu no pré-confinamento. Saiba mais

Uma dentista surgiu nas redes sociais para contar que desistiu de entrar no BBB 24 ainda durante o pré-confinamento: ‘Não soube controlar'

Uma cirurgiã-dentista deu o que falar nas redes sociais neste sábado, 6, ao contar que desistiu de participar do BBB 24, da Globo. A jovem é Rebeca Mota, que fez posts nos stories do Instagram para contar que estava no pré-confinamento do programa, mas desistiu e já estava voltando para sua casa.

Nas mensagens, ela contou que não conseguiu controlar seus sentimentos no pré-confinamento no hotel e pediu para desistir. "Voltando pra casa… Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento. Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho", disse ela.

E completou: "A única coisa que queria dizer é...Eu admiro muito o BBB. Recebi todo o carinho do mundo, mesmo quando desisti, de toda a equipe. Sou fã e sempre serei".

Os rumores dizem que ela iria integrar o grupo do Puxadinho, que é uma novidade no reality show, mas o nome dela ainda não tinha sido anunciado pela Globo. Inclusive, a emissora ainda não se pronunciou sobre a suposta participação da dentista.

Confira a decoração da casa do BBB 24

O reality show BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e a Globo já começou a revelar como é a decoração da casa para a nova temporada. Nesta sexta-feira, 5, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara fizeram entradas ao vivo na programação da emissora e mostrar os detalhe dos ambientes.

No BBB 24, a casa recebeu a decoração inspirada nos contos de fadas e histórias clássicas de ficção. A emissora já revelou que cada ambiente da propriedade terá detalhes inspirados no universo da magia, com inspiração nas fábulas.

A sala de estar foi inspirada em uma biblioteca, com direito a vários objetos nas estantes, um sofá vermelho, tapete com estilo clássico e mesa de centro com estilo antigo. O local ainda conta com o botão da desistência, que tem a decoração de um relógio antigo.

Um dos quartos tem o tema de Gnomos e é inspirado em uma floresta encantada, com direito a árvores e insetos nas paredes. O segundo quarto tem o tema de Fadas e foi decorado com tons de rosa e azul, com direito a árvore colorida e com luzes. O quarto do líder foi decorado com mix de estampas com muitas cores, e também conta com a central do líder.

O banheiro segue na temática de floresta encantada e tem um poço dos desejos. Enquanto isso, o Confessionário tem o tema de Jardim Secreto, com direito a uma poltrona estilosa no maior clima de conto de fadas.

Neste ano, as duas cozinhas foram invertidas. A cozinha vip fica perto da porta e a cozinha da Xepa está perto da escada para o andar superior.