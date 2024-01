BBB 24: Deniziane crítica comentário feito antes de Vanessa Lopes desistir

'Vai falar um negócio desses?', questionou Deniziane enquanto brothers e sisters refletem sobre os últimos momentos da influencer na casa

A desistência de Vanessa Lopes na tarde desta sexta-feira, 19, abalou todos dentro da casa. No Quarto Fada, brothers e sisters conversam sobre a escolha da participante. Deniziane chora e recorda como tentou acalmar a ex-participante. A fisioterapeuta se revolta ao lembrar um comentário feito por uma pessoa pouco antes da influencer apertar o botão.

Michel comenta: "Eu avisei, só que ninguém escutou direito". Então, Deniziane avalia: "A decisão de apertar o botão é dela. Não tem que ficar falando: 'Não vai apertar'".

Deniziane recorda seu desejo de que Vanessa conversasse com a psicóloga antes de tomar qualquer decisão: "O negócio que eu queria é que ela estivesse consciente. Sabe o que eu fiquei p* naquela hora? Eu falei assim: 'Miga, conversa com a psicóloga antes, por favor'".

Segundo Deniziane, Vanessa aceitou a proposta, a princípio. "Ela falou: 'Então tá, vou conversar com a psicóloga antes e se a psicóloga não vier eu desisto'", aponta a mineira. A sister se revolta ao contar um comentário que a incomodou: "Aí alguém falou: 'A psicóloga não vai vir agora não'". Michel afirma: "Foi a Fernanda".

Deniziane segue seu desabafo. "A menina tem que ter uma atitude consciente numa hora dessas. Aí vai falar um negócio desses numa hora dessas?", completa.

Confira o que Vanessa Lopes falou em seu último Raio-X na casa

Durante a manhã desta sexta, 19, Lopes esteve no Confessionário da casa para aquele que seria seu último Raio-X dentro da casa. Na avaliação, ela contou sobre o que estava sentindo durante os últimos dias que passou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Não tenho muito o que falar, porque já renasci nesse lugar umas 50 vezes. Eu vou até brincar que eu cansei de renascer. Porque às vezes é bom, então estou tentando enxergar as pessoas como pessoas reais, o que para mim é difícil. Eu acho que é meio o mundo que eu vivo, que tem pessoas ali que eu ao mesmo tempo eu não sei quando são reais, quando são fakes, quando são nada".

"Meio que eu vivo o que já vivo lá fora, aqui dentro. E aí é meio aquela loucura de achar que todo mundo te odeia, mas estou começando a ver que as pessoas podem ser reais e talvez olhar para elas e ver coisas que, tipo, eu dei. Me ajudem. Vou ter que aprender a me perdoar, aprender a perdoar os outros, aprender que eu posso viver tudo aquilo que eu vivi antes, só que de uma forma diferente, depende de mim. Então, vambora. Fé", disse a criadora de conteúdo.