BBB 24: Davi revela conversa sincera com a namorada antes do reality: 'Sou fiel'

Confinado no BBB 24, Davi revelou que a namorada, Mani Reggo, admitiu insegurança ao saber que o brother iria entrar no reality show

Após uma madrugada conturbada no BBB 24, da Globo, os brothers participaram de uma ação de Páscoa na manhã desta segunda-feira, 25, e foram surpreendidos com ovos de chocolate, acompanhados com uma foto de algum familiar. Apaixonado, Davi mencionou novamente a namorada, Mani Reggo, após receber uma imagem da empreendedora.

Em conversa com Alane no quarto Fada, o motorista de aplicativo revelou uma conversa que teve com a companheira pouco antes de entrar no confinamento. "Ela ficou doida quando eu vim para o Big Brother. Ficava [falando]: 'Você vai me trair quando for para o Big Brother, lá tem muita mulher bonita...'. E eu falei: 'Rapaz, eu não vou te trair, deixa de maluquice'", relatou ele.

E completou: "Já passaram dois meses e foi só coisa da cabeça dela. Eu sou fiel". Alane, por sua vez, reforçou o quanto Davi gosta da namorada. "E tu só fala dela, tá cada vez mais apaixonado… quando o amor é verdadeiro, é assim", declarou a bailarina.

Em tom de brincadeira, os participantes passaram a cantar um trecho da música 'Insegurança', do grupo Pixote. "Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa...", frisou Davi, se referindo ao refrão da canção.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Davi fala sobre Mani Reggo dentro do BBB 24. Desde o início do jogo, a vendedora de lanches é mencionada pelo brother sempre de forma carinhosa. Em uma das festas, inclusive, o jovem chegou a chorar de saudade ao ouvir uma música de Marília Mendonça e lembrar da amada.

A Páscoa chegou mais cedo no #BBB24 e, junto com ela, muita emoção. 🥹 #RedeBBBpic.twitter.com/gxPeOnh4uY — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2024

Buda fica abalado ao receber ovo de páscoa sem foto da esposa

A manhã desta segunda-feira, 25, foi de emoção para os participantes do Big Brother Brasil 24. Menos para Lucas Henrique, que ficou bastante apreensivo.

Em ação patrocinada, os brothers receberam um ovo de páscoa com foto de seus familiares e se emocionaram bastante. O professor de educação física ganhou o ovo apenas com foto de suas irmãs e sem sua esposa, Camila Moura.

Enquanto todos os participantes davam risada e contavam sobre seus familiares, Buda ficou sozinho olhando para a foto e refletindo em silêncio. Pouco depois, Fernanda chegou e sentou ao lado do brother e comentou que suas irmãs não haviam aparecido no Almoço do Anjo.

Após o fim da ação, Lucas foi para o Quarto Gnomo e ficou deitado na cama, em silêncio. Confira!