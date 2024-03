BBB 24: Lucas fica abalado ao receber ovo de páscoa sem foto da esposa

Em ação patrocinada, brothers recebem ovo de páscoa com foto dos familiares e Lucas estranha ausência de Camila

A manhã desta segunda-feira, 25, foi de emoção para os participantes do Big Brother Brasil 24. Menos para Lucas Henrique, que ficou bastante apreensivo.

Em ação patrocinada, os brothers receberam um ovo de páscoa com foto de seus familiares e se emocionaram bastante. O professor de educação física ganhou o ovo apenas com foto de suas irmãs e sem sua esposa, Camila Moura.

Enquanto todos os participantes davam risada e contavam sobre seus familiares, Buda ficou sozinho olhando para a foto e refletindo em silêncio. Pouco depois, Fernanda chegou e sentou ao lado do brother e comentou que suas irmãs não haviam aparecido no Almoço do Anjo.

Após o fim da ação, Lucas foi para o Quarto Gnomo e ficou deitado na cama, em silêncio.

Essa não é a primeira vez que o capoeirista nota a ausência de Camila. Em seu Almoço do Anjo, ele também estranhou o fato da professora de história não ter mandado mensagem para ele. "Cadê a Camila, gente?", perguntou na ocasião.

Vale lembrar que Camila anunciou nas redes sociais o fim do relacionamento de 15 anos com Buda após as constantes aproximações dele e de Pitel na casa mais vigiada do Brasil.