BBB 24: Davi passa Rodriguinho em número de seguidores no Instagram

Davi, que entrou no BBB 24 como integrante do Grupo Pipoca, passou o cantor Rodriguinho em número de seguidores na rede social

Davi está fazendo sucesso na web! O brother, que entrou no BBB 24 como integrante do Grupo Pipoca, ultrapassou Rodriguinho em números de seguidores no Instagram. O baiano entrou no reality da TV Globo com um pouco mais de 50 seguidores.

Com um pouco mais de um mês de programa, o brother já soma 4.180.270 milhões de fã na rede social, enquanto o cantor tem 4.169.200 milhões de seguidores. Antes do BBB 24, o pagodeiro tinha 2,1 milhões de fãs.

Davi, vale dizer, é participante que mais ganhou seguidores. Ele também é o quarto confinado com o maior número de seguidores. Yasmin Brunet é a que tem mais seguidores, com 6,7 milhões, depois está MC Bin Laden, com 5,1 milhões, e Wanessa Camargo, com 4,5 milhões.

Rodriguinho diz que sempre votará em Davi

Os moradores do Big Brother Brasil 24 estão conversando bastante sobre jogo! Giovanna Pitel contou para Rodriguinho que reflete sobre seu jogo ser certo ou errado enquanto estavam na área externa da casa.

"É por isso que eu não caio nessas pilhas de vocês. É umas pilhas que a gente só supõe, é um monte de suposição", compartilhou o cantor. "Mas aí a gente vai fazer o que aqui o dia todo?", questionou a assistente social. "Mas é difícil você mudar por suposição. Eu sou um cara que mudo por coisa concreta", respondeu Rodriguinho.

A sister contou que a única coisa que faz dentro do reality é se questionar sobre tudo o que acontece, se é o certo ou se é o errado. Rodriguinho, então, refletiu que eles não sabem quais participantes estão com o jogo forte e mencionou o motorista de aplicativo Davi. "Ai, que não sei quem tá forte lá fora. Você não sabe. Aí eu vou mudar meu jeito? Por mim, o Davi pode virar um Babu da vida, ir pra dez Paredões, eu sempre vou mandar. Ele pode ir pra dez, eu vou mandar sempre, dos dez vai ter meu voto lá", afirmou.